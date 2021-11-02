Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: POMEM mülakat sonuçları açıklandı! 2021 27.Dönem POMEM sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 2.11.2021 08:05 Son Güncelleme: 2.11.2021 08:05

SON DAKİKA: POMEM mülakat sonuçları açıklandı! 2021 27.Dönem POMEM sonuçları sorgulama ekranı

SON DAKİKA: POMEM mülakat sonuçları açıklandı! 2021 27.Dönem POMEM sonuçları sorgulama ekranı

Uzun bir süredir merakla beklenen POMEM mülakat sonuçları son dakika açıklandı. 2 Kasım Salı günü adayların erişimine açılan 27.Dönem POMEM sonuçları sorgulamaları yapılmaya başlandı. Bilindiği üzere adaylar üç aşamadan geçerek sözlü mülakatları tamamlamış ve sonuçların açıklanmasını bekliyorlardı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde 27.Dönem POMEM sonuçları PA ile erişime açıldı.

Son dakika! POMEM sonuçları açıklandı. 8 bin polis alımına ilişkin sürecin tamamlanmasının ardından merakla beklenen 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları duyuruldu. 2 Kasım Salı sabahı erişime açılan POMEM sonuçları uzun bir süredir bekleniyordu. Bu başlık altından; POMEM sonuçları sorgulama ekranı ve bilgilere ulaşabilirsiniz.

POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

27. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.

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SON DAKİKA: POMEM mülakat sonuçları açıklandı! 2021 27.Dönem POMEM sonuçları sorgulama ekranı
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