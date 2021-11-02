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Giriş Tarihi: 2.11.2021 19:42 Son Güncelleme: 2.11.2021 19:57

Son dakika: Ronaldo'nun takım arkadaşı Messi'nin yanına gidiyor! Dengeleri bozacak transfer...

Son dakika: Ronaldo’nun takım arkadaşı Messi’nin yanına gidiyor! Dengeleri bozacak transfer...

Son dakika transfer haberleri... Sezon başında Cristiano Ronaldo, Juventus'tan Manchester United'ın yolunu tutarken Lionel Messi ise Barcelona'dan PSG'ye transfer olmuştu. Yaz transfer döneminde Avrupa'da dengeleri değiştiren bu transferler sonrası Manchester United'dan Ronaldo'nun takım arkadaşı, PSG'de Lionel Messi'nin yeni takım arkadaşı olmaya hazırlanıyor.

Son dakika haberi... Sezon başında dünya futbolunun en büyük iki yıldızı Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi, takımlarını değiştirdi ve Avrupa'da dengeleri bozdu. Uzun yıllar Manchester United forması giyen yıldız futbolcu, Ronaldo'yu bırakıp Messi'nin yanına gidiyor.

Premier Lig'de son olarak Tottenham maçını 3-0 kazanan Manchester United nefes aldı.

Kırmızı Şeytanlar, bu maçtan önce ligde çıktığı 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak kötü bir döneme girmişti.

Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in koltuğu tehlikeye girmişti.

Ancak, Solskjaer ile arası iyi olmadığı iddia edilen Fransız yıldız Paul Pogba, sezon sonunda takımdan bedavaya ayrılıyor.

Fichajes'in haberine göre, Fransız yıldızla ilgilenen kulüpler arasında eski takımı Juventus'un yanı sıra Real Madrid de yer alıyor.

Fakat Pogba'ya en yakın kulüp, Lionel Messi'nin de bu yaz transfer olduğu Paris Saint-Germain.

PSG, Pogba gibi elit bir orta sahayı takıma katmak istiyor ve bu transferin gerçekleşme ihtimalinin de çok yüksek olduğu belirtildi.

Fransız orta saha, sezona çok iyi başlamasına rağmen daha sonra formdan düştü. Pogba, Leicester City mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada oyun üzerinden Solskjaer'e eleştiride bulunmuştu.

Pogba, "Maç içerisinde sorunun ne olduğunu kavrayamadık. Kolay goller yemedik, aptalca goller yedik. Daha olgun olmamız ve tecrübemizi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Çok daha iyi bir şekilde oynamamız lazım. Bir şeyler bulmalıyız ve oyun içerisinde bazı şeyleri değiştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Pogba'nın bu sözleri, Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer'e bir eleştiri olarak algılandı.

Pogba, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 12 maçta gol atamazken 7 asist kaydetti.

28 yaşındaki Fransız yıldız, 6 sezonunu geçirdiği Kırmızı Şeytanlar'da toplamda 218 maçta 38 gol attı ve 49 asist yaptı.

Liverpool maçında Naby Keita'ya yaptığı sert faulün ardından kırmızı kart gören yıldız oyuncu, geçen hafta sonu oynanan Tottenham maçında forma giymedi.

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Son dakika: Ronaldo'nun takım arkadaşı Messi'nin yanına gidiyor! Dengeleri bozacak transfer...
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