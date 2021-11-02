Son depremler listesi 2 Kasım Salı: En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu, saat kaçta?

"En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu, saat kaçta?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Güncel son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün duyuruluyor. Listeye göre; Ege Denizi, Akdeniz, Afyon gibi bölgelerde sarsıntıların yaşandığı bilgisi verildi. İşte son depremler listesi!
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.11.02 03:32:07 37.9077 26.3735 9.2 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.11.02 03:09:55 39.0812 25.9673 9.0 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.02 02:30:56 36.9112 27.3237 5.6 -.- 1.3 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.02 00:21:42 36.4563 27.2688 7.4 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.02 00:16:54 38.2952 30.2242 5.7 -.- 2.4 -.- BALLIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.11.02 00:05:24 40.6355 27.7947 4.5 -.- 2.5 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
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