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Giriş Tarihi: 2.11.2021 07:30

Son depremler listesi 2 Kasım Salı: En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu, saat kaçta?

Son depremler listesi 2 Kasım Salı: En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu, saat kaçta?

Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu. Listeye göre; 2 Kasım Salı yurdun pek çok noktasında küçük şiddetlerde sarsıntıların yaşandığı bilgisi verildi. Hal böyle olunca; “En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu, saat kaçta?” sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu başlık altından; son depremler listesi bilgilerine ulaşabilirsiniz.

"En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu, saat kaçta?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Güncel son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün duyuruluyor. Listeye göre; Ege Denizi, Akdeniz, Afyon gibi bölgelerde sarsıntıların yaşandığı bilgisi verildi. İşte son depremler listesi!

SON DEPREMLER LİSTESİ 2 KASIM 2021 SALI

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.11.02 03:32:07 37.9077 26.3735 9.2 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.11.02 03:09:55 39.0812 25.9673 9.0 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.02 02:30:56 36.9112 27.3237 5.6 -.- 1.3 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.02 00:21:42 36.4563 27.2688 7.4 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.02 00:16:54 38.2952 30.2242 5.7 -.- 2.4 -.- BALLIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.11.02 00:05:24 40.6355 27.7947 4.5 -.- 2.5 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son depremler listesi 2 Kasım Salı: En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu, saat kaçta?
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