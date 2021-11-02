Sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 2 Kasım 2021 su kesinti listesini duyurdu. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 2 Kasım 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ömerli Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|02.11.2021 09:14
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Piyale Paşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|02.11.2021 08:09
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ihlamurkuyu Mah,Yukarı Dudullu Mah,Çakmak Mah,Adem Yavuz Mah,Cemil Meriç Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|02.11.2021 09:29
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mahmut Şevket Paşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|02.11.2021 08:09
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.