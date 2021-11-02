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Giriş Tarihi: 2.11.2021 09:44

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ su kesintisi listesi duyuruldu. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 2 Kasım 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi arıza listesi

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 2 Kasım 2021 su kesinti listesini duyurdu. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 2 Kasım 2021 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.11.2021 09:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Piyale Paşa Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.11.2021 08:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Ihlamurkuyu Mah,Yukarı Dudullu Mah,Çakmak Mah,Adem Yavuz Mah,Cemil Meriç Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.11.2021 09:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Mahmut Şevket Paşa Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.11.2021 08:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 2 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı
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