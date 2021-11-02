Trabzonspor’un derbide kozları Bakasetas ve Nwakaeme olacak!

Bakasetas, ligde 11 haftalık periyot sonunda 7 golle bordo-mavililerin en golcü oyuncusu olurken, Nwakaeme de 5 golle takımına en çok gol katkısı yapan ikinci isim konumunda bulunuyor.

Yunan futbolcu, ligin ilk haftasında bordo-mavili takımın deplasmanda 5-1 kazandığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve 2. haftada sahasında 2-1 galip geldiği Demir Grup Sivasspor maçlarında birer gol attı.

Bordo-mavililerin 5. haftada konuk olduğu ve Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği maçta takımının tek golünü kaydeden Bakasetas, 8. haftada yine deplasmanda oynanan ve 2-1 kazanılan Yukatel Kayserispor maçında 2 golü de atan isim oldu.

Bakasetas, Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturduğu önemli müsabakada ise rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Nwakaeme ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor maçlarından sonra deplasmanda 1-0 kazanılan Giresunspor, iç sahada 2-2'lik Galatasaray ve son olarak da geçen hafta 2-1 galip gelinen Çaykur Rizespor maçlarında 1'er gol kaydetti.