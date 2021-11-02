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Giriş Tarihi: 2.11.2021 10:50

VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM yükseköğrenim burs başvuru ekranı

VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM yükseköğrenim burs başvuru ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından VGM burs başvurusu gerçekleşiyor. Üniversite öğrencileri için VGM burs başvuruları başladı. 15 Kasım’da sona erecek başvurular için VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere üniversite öğrencileri VGM burs başvuruları, müdürlüğü burs sayfası üzerinden yapabilecek. Peki VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM yükseköğrenim burs başvuru ekranı

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yararlanabildiği Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursu için başvurular devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gelen duyuruya göre VGM burs başvurusu 1- 15 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını online olarak gerçekleştirecekler. Peki VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM yükseköğrenim burs başvuru ekranı

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NEDİR?

1 Kasım'da başlayan 15 Kasım'da sona erecek olan başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2021 - 2022 eğitim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 01 – 15 Kasım 2021 tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır.

Giriş Ekranında "T.C. Kimlik Numarası", "Ad", "Soyad", Doğum Tarihi", "Baba Adı", "Güvenlik Kodu" ve "Kişisel Verilerin İşlenmesine dair Açıklama Metni" alanları yer almaktadır. Bu alanları doldururken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

15 Kasım 2021 tarihinden sonra başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)'ye göre değerlendirilecektir.

VGM BURS ŞARTLARI NELERDİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

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VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM yükseköğrenim burs başvuru ekranı
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