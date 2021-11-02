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Giriş Tarihi: 2.11.2021

Vida kadroda yok

Vida kadroda yok
Beşıktaş'ta Hatayspor maçında sol baldır arka adalesine aldığı darbe sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine Hırvat stoper Domagoj Vida, Sporting karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Siyah-beyazlı takımda Rosier, Batshuayi, Pjanic ve N'Koudou ile birlikte sakatlık sayısı beşe çıkarken, iyileşen Josef de Souza'nın kadroya dahil edilmesi taraftarları sevindirdi. Hırvat stoperin, Trabzonspor maçında ise forma giymesi bekleniyor. Yarınki Sporting mücadelesinde Vida'nın yerine Montero görev alacak ve Welinton'la birlikte oynayacak.

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Vida kadroda yok
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