Vida kadroda yok

Beşıktaş'ta Hatayspor maçında sol baldır arka adalesine aldığı darbe sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine Hırvat stoper Domagoj Vida, Sporting karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Siyah-beyazlı takımda Rosier, Batshuayi, Pjanic veN'Koudou ile birlikte sakatlıksayısı beşe çıkarken, iyileşen Josef de Souza'nın kadroya dahil edilmesi taraftarları sevindirdi. Hırvat stoperin,Trabzonspor maçında iseforma giymesi bekleniyor. Yarınki Sporting mücadelesinde Vida'nın yerine Montero görev alacak ve Welinton'la birlikte oynayacak.