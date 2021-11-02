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Giriş Tarihi: 2.11.2021 14:20

Wolfsburg – RB Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Wolfsburg – RB Salzburg maçı yayın kanalı ve saati!

Wolfsburg – RB Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Wolfsburg – RB Salzburg maçı yayın kanalı ve saati!

Milyonların beklediği heyecan dolu mücadeleyle ilgili olarak " Wolfsburg – RB Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları akşam saatleriyle gündemdeki yerini aldı. Wolfsburg – RB Salzburg maçı için geri sayım başladı. Her iki takımda sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefliyor. Bilindiği gibi Şampiyonlar Ligi maçları Exxen Tv üzerinden naklen yayınlanıyor. Peki, Wolfsburg – RB Salzburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde bugün Wolfsburg evinde RB Salzburg'u ağırlayacak. Bugün gerçekleşecek olan heyecan dolu mücadele binlerce futbolsever tarafından yakından takip ediliyor. Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesecek maç futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Exxen TV üzerinden yayınlanacak olan maçı izlemek, skor takibi yapmak isteyen vatadaşlar bu noktada "Wolfsburg – RB Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını gündeme taşıdı. Peki, Wolfsburg – RB Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Wolfsburg – RB Salzburg maçı 2 Kasım Salı saat 20.45'de oynanacak. Wolfsburg – RB Salzburg maçı EXXEN'den yayınlanacak.

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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA MAÇLARI

20.45 Wolfsburg (Almanya) - Salzburg (Avusturya)

20.45 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz)

23.00 Villarreal (İspanya) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Atalanta (İtalya) - Manchester United (İngiltere)

23.00 Sevilla (İspanya) - Lille (Fransa)

23.00 Juventus (İtalya) - Zenit (Rusya)

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Wolfsburg – RB Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Wolfsburg – RB Salzburg maçı yayın kanalı ve saati!
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