KYK burs başvurusu için araştırmalar hız kazandı. Devletin sağladığı burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, e-Devlet KYK burs başvuru ekranı aktif mi değil mi diye merak ediyor. Burs başvuru tarihleri merak edilenlerin başında yer alırken, geri ödemeli ve geri ödemesiz burs imkanı hakkında araştırmalar sürüyor. Üniversite ek kayıt işlemleri tamamlanırken öğrencilerin gündeminde KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, sonuçları ne zaman açıklanacak soruları yer alıyor. İşte KYK burs başvuru tarihi ile burs – kredi başvuruları hakkında merak edilenlerin yanıtı ve e-Devlet başvuru ekranı!

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.

2021-2022 KYK burs başvurularının, üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kasım ayının ilk haftası itibarı ile başlaması bekleniyor.