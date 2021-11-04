Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri KYK burs başvurusu ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs başvuru tarihi ve şartları!
Giriş Tarihi: 5.11.2021 06:20 Son Güncelleme: 6.11.2021 06:07

KYK burs başvurusu ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs başvuru tarihi ve şartları!

KYK burs başvurusu ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs başvuru tarihi ve şartları!

KYK burs başvurusu için gün sayan öğrenciler, burs ve kredi başvuruları için araştırmaları hızlandırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kredi ve Yurtlar Kurumu son dakika açıklamasında bulundu. Burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, sonuçları ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. Öğrencilerin araştırmaları arasında KYK kredi ve burs başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler soruları da yer alıyor. İşte merak edilenlerin yanıtı.

KYK burs başvurusu için araştırmalar hız kazandı. Devletin sağladığı burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, e-Devlet KYK burs başvuru ekranı aktif mi değil mi diye merak ediyor. Burs başvuru tarihleri merak edilenlerin başında yer alırken, geri ödemeli ve geri ödemesiz burs imkanı hakkında araştırmalar sürüyor. Üniversite ek kayıt işlemleri tamamlanırken öğrencilerin gündeminde KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, sonuçları ne zaman açıklanacak soruları yer alıyor. İşte KYK burs başvuru tarihi ile burs – kredi başvuruları hakkında merak edilenlerin yanıtı ve e-Devlet başvuru ekranı!

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.

2021-2022 KYK burs başvurularının, üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kasım ayının ilk haftası itibarı ile başlaması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularını konuşacağımız Instagram canlı yayınımıza herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 5 Kasım Cuma günü saat 10:00'da başlayacak canlı yayınla birlikte GSB KYK burs başvuru tarihlerinin de açıklanması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvurusu işlemleri e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

2021 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.

KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER;

Herhangi bir kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hakan Ural'dan korkutan haber! Durumu ağırlaşan Hakan Ural sevenlerinden dua istedi!
Berdan Mardini yeni bir aşka yelken açtı! Eski eşi Fatoş Yelliler açtı ağzını yumdu gözünü!
Son dakika: Afyonkarahisar'da korkunç olay! Kurşun yağdırıp kaçtı: 4 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika: Lille'in kötü gidişatında hedef tahtasına Burak Yılmaz konuldu! Milli yıldızın en kötü serisi…
Son Dakika Haberi: 2022 Ocak emekli zammı netleşiyor: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
EYT SON DAKİKA | EYT hesaplama tablosu: Emeklilik için örneklere bak hesabını yap
Son dakika: Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı için harekete geçti! Resmi başvuru geldi, hükmen galibiyet...
Son dakika haberler | Altın ve kıymetli madenler için yeni karar geldi: Artık zorunlu olacak!
Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Hakan Ural neden yok, Neler Oluyor Hayatta’dan ayrıldı mı?
Son dakika: Trabzonspor 90+6'da deplasmanda Beşiktaş'ı yıktı! Derbinin son anları nefes kesti...
ARKADAŞINA GÖNDER
KYK burs başvurusu ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs başvuru tarihi ve şartları!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA