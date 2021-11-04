Manchester United efsanesinden Paul Pogba'ya sert eleştiri! "35 yaşına geldiğinde yine 'Salak' olacak"

Sezon sonunda Manchester United'dan ayrılması beklenen Paul Pogba, eleştirilerin hedefindeki isim oldu. Manchester United efsanesi Paul Scholes, Paul Pogba hakkında sert eleştirilerde bulundu.
Manchester United'ın Liverpool'a 5-0 mağlup olduğu maçta Pogba, ikinci yarıda oyuna girip 15 dakika sonra rakibine yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart görmüştü.
Scholes, Liverpool maçında kırmızı kartla oyun dışında kalan Pogba için geçen hafta, "Saçma bir hareketle kırmızı kart gördü. Merak ediyorum; Solskjaer teknik direktör olarak devam ederse, Pogba'nın yeniden forma giydiğini görebilecek miyiz?" ifadelerini kullanmıştı.
"AYNI SALAKLIKLARI YAPIYOR OLACAK..."
BT Sport'ta katıldığı bir programda Pogba'ya eleştirilerine devam eden Scholes, "Paul Pogba 28 yaşında. Tecrübeli bir oyuncu. Fakat kendisi 35 yaşına geldiğinde yine aynı kişi olacak. Aynı salaklıkları, yanlışları yapıyor olacak" ifadelerini kullandı.
BU SEZON 13 MAÇTA 7 ASİSTİ VAR!
Paul Pogba, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 13 maçta 7 asist kaydetti.
Pogba'nın transferde adı PSG, Real Madrid ve Juventus ile anılıyor.