Son dakika: Erling Haaland’ı transfer edecek takım servet ödeyecek! Ünlü menajer sözleşmesindeki o detayı ve maliyetini açıkladı…

Son dakika… Dünya futbolunda Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin yerini alması beklenen Kylian Mbappe ve Erling Haaland için transfer dedikoduları gelmeye devam ediyor.
Son dönemde futbolu kasıp kavuran isimlerden birisi olan Erling Haaland için birçok dünya devi transferi için yarışıyor.
Bu sezona da oldukça formda giren Haaland, sakatlık yaşamadan önce 10 maçta 13 golle büyüleyici bir giriş yapmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sakatlıkla devre arasına kadar forma şansı giyemeyeceği kesinleşen Haaland'ın dönüş tarihi henüz belli değil.
Önümüzdeki sezonun yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'a Haaland için reddetmesi zor birçok teklifin gelmesi bekleniyor.
Real Madrid, Barcelona, Bayern Munih, PSG gibi dünya devlerinin peşinden koştuğu Haaland'ın 2024 yazına kadar Alman ekibinde sözleşmesi bulunuyor.
Borussia Dortmund yetkilileri ise Erling Haaland'ın transferine kolay kolay izin vermeyeceği ve takımda tutmaya çalışacağı söylenenler arasında.
MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Real Madrid'in Alman oyuncusu Toni Kroos'un menajerliğini yapan Volker Struth, Alman basınından Bild'e verdiği röportajda Norveçli yıldızın maliyetini açıkladı.
Ünlü menajere göre, Real Madrid başta olmak üzere Barcelona, Bayern Münih, PSG, Manchester City ve Chelsea de 21 yaşındaki golcüyü transfer etmek istiyor.
Struth, Haaland'ın sözleşmesinde 2022 yazında aktif hale gelecek bir serbest kalma maddesinin bulunduğunu söyledi. Bu durum, Borussia Dortmund'un transferdeki elini güçleştirebilir.
Bonservise ek olarak Haaland'a ödenecek beş yıllık maaş ve menajer komisyonuyla birlikte transferin toplam faturasının 250-300 milyon euro aralığında olması bekleniyor.
Haberde yer alan bilgilere göre, Haaland'ın kontratında 2022 yazında devreye girecek 75 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi yer alıyor.
Norveçli oyuncunun yeni takımından 50 milyon euro yıllık ücret talep edeceği konuşuluyor.