Vitor Pereira'dan İddialı sözler! "Yunanistan'da da kazanabiliriz"

"Ligde yüksek kalitede oynadığımız maçlar vardı. Frankfurt maçında da yüksek kalitede oynamıştık. Ama futbol sadece bunlarla ilgili değildir. Gruptan çıkmak için savaşmaya devam ediyoruz. Bizim için en önemli maç bir sonraki maç."

"Bugün iyi bir maç oynadık. Bugün kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu tarz maçları oynayacak takım ruhu ve karaktere sahip olduğumuzu gösterdik. Daha fazla gol atabilirdik, skordan mutluyum."