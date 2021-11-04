Vitor Pereira'dan İddialı sözler! "Yunanistan'da da kazanabiliriz"

Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Vitor Pereira'nın açıklamaları şöyle;
"Hala mücadelenin içindeyiz. Günümüzde olursak Yunanistan'da da kazanabiliriz. Hala şansımız var. Aynı zamanda taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Otel çıkışında bizi desteklediler."
"Sonuçtan ve takımın performansından dolayı çok mutluyum. Bu galibiyeti hak ettik. Gol yemedik, 3 gol attık. Daha da atabilirdik."
"Ligde yüksek kalitede oynadığımız maçlar vardı. Frankfurt maçında da yüksek kalitede oynamıştık. Ama futbol sadece bunlarla ilgili değildir. Gruptan çıkmak için savaşmaya devam ediyoruz. Bizim için en önemli maç bir sonraki maç."
"Bugün iyi bir maç oynadık. Bugün kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu tarz maçları oynayacak takım ruhu ve karaktere sahip olduğumuzu gösterdik. Daha fazla gol atabilirdik, skordan mutluyum."
"Benim takımımdan ve oyuncularımdan hiç şüphem yok. Taraftarımız ve başkanımızın tutkusundan şüphem yok. Başarılı olmak için her şeye sahibiz. Bizim yapmamız gereken, dengeyi kurup doğru yolda devam etmek."
"İrfan'ın kalitesini biliyoruz. Ama sakatlandı ve uzun süre aramızda yoktu. Şimdi fiziksel durumunu toparlıyor. Özellikle topla olan teknik kalitesi ve karar verme kapasitesi çok iyi. Bugün oyuncularımı çok beğendim, sahaya koymuş oldukları ruhu çok beğendim."
Luiz Gustavo, Enner Valencia ve Altay'ı hatırlamadan basın toplantısını bitirmek istemiyorum. Onlarda bugün bizimle beraber sahadalardı.