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Giriş Tarihi: 4.11.2021 21:04 Son Güncelleme: 5.11.2021 08:27

Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a transfer olacak mı? Temsilcisi açıkladı...

DHA
Yusuf Yazıcı, Galatasaray’a transfer olacak mı? Temsilcisi açıkladı...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın temsilcisi Adem Cebeci, son dönemde adı Galatasaray ile anılan milli futbolcuyla ilgili çıkan iddialara açıklık getirdi.

Fransız ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray ile adının anılmasıyla ilgili temsilcisi Adem Cebeci, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Cebeci, "Sayın Fatih Terim, Yusuf Yazıcı'ya A Milli Takım döneminde ilk kez forma veren, ona güvenen bir teknik direktör; dolayısıyla Yusuf'un kalbinde her zaman farklı bir yere sahip. Ama iki taraf arasında, bir transfer görüşmesi gerçekleşmemiştir" dedi.

Cebeci, sarı kırmızılı kulüple bir transfer görüşmesinin yapılmadığına vurgu yaparken, "Temsilciliğini yaptığımız sporcumuz Yusuf Yazıcı, Lille'in planlarında önemli bir yere sahip. Galatasaray Spor Kulübü ülkemizin güzide camialarından biri. Sayın Fatih Terim, Yusuf Yazıcı'ya A Milli Takım döneminde ilk kez forma veren, ona güvenen bir teknik direktör; dolayısıyla Yusuf'un kalbinde her zaman farklı bir yere sahip. Ama iki taraf arasında bir transfer görüşmesi gerçekleşmemiştir. Yusuf Yazıcı, Lille'in gelecek planlarında önemli bir yere sahip ve tüm çalışmalarını bu yönde sürdürüyor" diye konuştu.

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Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a transfer olacak mı? Temsilcisi açıkladı...
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