10 Kasım Çarşamba özel sektör ve kamu ile okullarda resmi tatil mi olacak? 10 Kasım 2021 günü resmi tatil mi?

Yılın son aylarını yaşarken ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 kasım resmi tatil mi sorusu vatandaşlar tarafından gündeme taşındı. Özellikle çalışan vatandaşlar ve öğrenciler tarafından merak konusu haline gelen bu soru tarihin yaklaşmasıyla araştırma konusu haline geldi.Bilindiği üzere her yıl bu tarihte Atatürk'ü anma törenleri düzenleniyor. Peki, 10 Kasım 2021 özel sektör ve kamuda resmi tatil mi? 10 Kasım 2021 hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi olacak? İşte 2021 resmi tatil günleri...