Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 10 Kasım Çarşamba özel sektör ve kamu ile okullarda resmi tatil mi olacak? 10 Kasım 2021 günü resmi tatil mi?
Giriş Tarihi: 5.11.2021 16:58 Son Güncelleme: 5.11.2021 16:59

10 Kasım Çarşamba özel sektör ve kamu ile okullarda resmi tatil mi olacak? 10 Kasım 2021 günü resmi tatil mi?

10 Kasım Çarşamba özel sektör ve kamu ile okullarda resmi tatil mi olacak? 10 Kasım 2021 günü resmi tatil mi?

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'ın tatil olup olmadığı şimdiden araştırma konusu haline geldi. Tarihin yaklaşmasıyla birlikte "10 Kasım tatil mi, hangi güne denk geliyor?" gibi çeşitli sorular internet üzerinden yanıt aramaya başlandı. Bu tarih 2021 senesinde Çarşamba gününe denk gelecek. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2021 okullar tatil mi olacak? İşte detaylar...

Yılın son aylarını yaşarken ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 kasım resmi tatil mi sorusu vatandaşlar tarafından gündeme taşındı. Özellikle çalışan vatandaşlar ve öğrenciler tarafından merak konusu haline gelen bu soru tarihin yaklaşmasıyla araştırma konusu haline geldi.Bilindiği üzere her yıl bu tarihte Atatürk'ü anma törenleri düzenleniyor. Peki, 10 Kasım 2021 özel sektör ve kamuda resmi tatil mi? 10 Kasım 2021 hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi olacak? İşte 2021 resmi tatil günleri...

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2020 bu yıl hangi güne denk geliyor?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ? OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni olarak değerlendirilen bu özel ve anlamlı günde her yıl saat 09:05 geçe törenler düzenleniyor. Çalışan vatandaşların ve özellikle öğrencilerin araştırma konusu haline gelen sorunun cevabı olarak ise 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil sayılmamaktadır. Ayrıca bu sene 10 Kasım bu yıl Çarşamba gününe denk gelmektedir.

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10 KASIM'IN ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır.

Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

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10 Kasım Çarşamba özel sektör ve kamu ile okullarda resmi tatil mi olacak? 10 Kasım 2021 günü resmi tatil mi?
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