Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 3600 ek gösterge nedir, son durum ne, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum...
Giriş Tarihi: 5.11.2021 16:59 Son Güncelleme: 5.11.2021 17:00

3600 ek gösterge nedir, son durum ne, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum...

3600 ek gösterge nedir, son durum ne, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda bilindiği üzere konuyla ilgili açıklamalar peş peşe gelmiş ve çalışmaların başladığı sinyalleri verilmişti. Bu noktada ise “3600 ek gösterge nedir, son durum ne, ne zaman çıkacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu talimatı milyonlarca memur için sıcak gündem olmuştu. Peki, 3600 ek gösterge nedir, son durum ne, ne zaman ve kimlere verilecek? İşte tüm detaylar...

3600 ek gösterge son gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ilk olarak geçtiğimiz ay düzenlenen toplu sözleşme zammı görüşmelerinde dile getirdiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 2022 yılı içerisinde çözülmesi talimatını verdiği ek gösterge artışı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Peki, 3600 ek gösterge nedir, son durum ne, ne zaman çıkacak? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeler...

"TOPLUMUN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAK"

Bakan Vedat Bilgin, "Asgari ücret ile ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren , yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan araştırma ile topumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz. Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak Asgari Ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim." dedi.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek göstergesinin bakanlık bünyesinde çalışmaları başladı. Kapsamını ve maliyetini şu anda çalışıyoruz. Yakında sendikalarla birlikte ortak bir çalışma yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin sözleşmeli kamu personeli konusuna da değindi. Bilgin, "İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz" dedi.

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem daha önce 2022 asgari ücret rakamı ile ilgili şunları söylemişti:

Asgari Ücret tespit Komisyonu işçi işveren ve kamu temsilcileriyle değişik zamanlarda toplanarak işçilerin alacağı en az ücreti belirliyor.

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne baktığımız zaman yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamdan yola çıktığımızda şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağını tahmin edebiliriz.

Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağını bize gösteriyor. Bu artış oranına göre 2022 yılında brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz. Burada küçük artış ve inişlerle baktığımızda net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağını söyleyebiliriz.

Tekrar edelim biz bu hesabı son 10 yılda gerçekleşen asgari ücret artışlarındaki enflasyonun 3-5 puan üzerinde olması formülüyle yapmış olduk. Yıl sonu enflasyonu da yine tahminlerden oluşmaktadır.

Şimdi son 10 yıldaki değişimlere ve işleyen formüle tekrar bakalım.

ASGARİ ÜCRET ARTINCA NELER DEĞİŞECEK?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:
1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak. Şu anda en yüksek işsizlik maaşı 2010 lira olarak uygulanıyor.
2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek. Şu anda bekar bir işçi için AGİ 268,31 lira olarak ödeniyor.
3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak. Şu anda bir aylık ödeme 1.144 TL

4- İş göremezlik ödeneğinde artış yaşanacak.
5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.
6- Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret her yıl aralıkta işçi, işveren ve kamunun temsilcilerinden oluşan 15 kişiyle toplanıyor. Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran işçi sendikası (Türk-İş) ile en çok üyeyi bulunduran işveren sendikası (TİSK) 5'er üye ile temsil ediliyor. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ücret belirliyor ve bu karar kesin oluyor. Belirlenen rakam, asgari ücret olarak bir yıl boyunca uygulanıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA | EYT hesaplama tablosu: Emeklilik için örneklere bak hesabını yap
SON DAKİKA! Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya'dan Süper Lig tarihine geçen hata! Maçı 4 dakika erken bitirdi, sonrasında...
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür skandalına tepkiler çığ gibi! AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
Son dakika haberi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 50 yaş formülü! EYT'de hangi modeller masada?
SON DAKİKA: Emekliye en az 1736 TL! En düşük ve en yüksek Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika: Teklif kapıda! Fatih Terim'in prensi Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz...
Yerli otomobil için yeni uygulamalar geliyor! Zorunlu olacak: TOGG için tarih verildi!
KYK burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2021-2022 KYK burs başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek? İşte tüm bilgiler
Türkkan’ın küfür ettiği şehit yakınından açıklama: Suç duyurusunda bulundum
EYT son dakika haberleri: 5 Kasım 2021 EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT nedir, kimleri kapsıyor? İşte tüm bilgiler
ARKADAŞINA GÖNDER
3600 ek gösterge nedir, son durum ne, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA