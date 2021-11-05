Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla beraber milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim sürecinin ardından okullarına dönmenin heyecanı içerisinde bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 2022 eğitim öğretim takvimi dönem başında açıklanmış, ilk ara tatil tarihleri belli olmuştu. Peki Ara tatil ne zaman? MEB 2021 2022 takvimi ile Kasım ara tatil ne zaman başlıyor, ayın kaçında?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Böylece öğrenciler 12 Kasım Cuma'dan 21 Kasım Pazar gününe kadar 9 gün tatil yapacak.
*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,
*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,
*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,
* Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.