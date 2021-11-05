Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ara tatil ne zaman? MEB 2021 2022 takvimi ile Kasım ara tatil ne zaman başlıyor, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 5.11.2021 11:47

Ara tatil ne zaman? MEB 2021 2022 takvimi ile Kasım ara tatil ne zaman başlıyor, ayın kaçında?

Ara tatil ne zaman? MEB 2021 2022 takvimi ile Kasım ara tatil ne zaman başlıyor, ayın kaçında?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim öğretim çalışma takvimi duyuruldu. İlkokul, lise, ortaokul öğrencileri 6 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime başlamıştı. Şimdi ise gözler ara tatil ne zaman sorusunun yanıtına çevrildi. Kasım ve Nisan ayında da uygulanacak olan molaların tam tarihleri merak ediliyor. Peki Ara tatil ne zaman? MEB 2021 2022 takvimi ile Kasım ara tatil ne zaman başlıyor, ayın kaçında? İşte yanıtı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla beraber milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim sürecinin ardından okullarına dönmenin heyecanı içerisinde bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 2022 eğitim öğretim takvimi dönem başında açıklanmış, ilk ara tatil tarihleri belli olmuştu. Peki Ara tatil ne zaman? MEB 2021 2022 takvimi ile Kasım ara tatil ne zaman başlıyor, ayın kaçında?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE KAÇ GÜN SÜRECEK?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Böylece öğrenciler 12 Kasım Cuma'dan 21 Kasım Pazar gününe kadar 9 gün tatil yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

* Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA | EYT hesaplama tablosu: Emeklilik için örneklere bak hesabını yap
SON DAKİKA! Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya'dan Süper Lig tarihine geçen hata! Maçı 4 dakika erken bitirdi, sonrasında...
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür skandalına tepkiler çığ gibi! AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
Son dakika haberi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 50 yaş formülü! EYT'de hangi modeller masada?
SON DAKİKA: Emekliye en az 1736 TL! En düşük ve en yüksek Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika: Teklif kapıda! Fatih Terim'in prensi Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz...
Yerli otomobil için yeni uygulamalar geliyor! Zorunlu olacak: TOGG için tarih verildi!
KYK burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2021-2022 KYK burs başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek? İşte tüm bilgiler
Türkkan’ın küfür ettiği şehit yakınından açıklama: Suç duyurusunda bulundum
EYT son dakika haberleri: 5 Kasım 2021 EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT nedir, kimleri kapsıyor? İşte tüm bilgiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Ara tatil ne zaman? MEB 2021 2022 takvimi ile Kasım ara tatil ne zaman başlıyor, ayın kaçında?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA