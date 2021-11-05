Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Asgari ücret ne kadar? Net- Brüt Agi Dahil 2022 Asgari ücret zam oranı ne kadar olacak ve kaç TL?
Giriş Tarihi: 5.11.2021 12:23 Son Güncelleme: 5.11.2021 12:23

Asgari ücret ne kadar? Net- Brüt Agi Dahil 2022 Asgari ücret zam oranı ne kadar olacak ve kaç TL?

Asgari ücret ne kadar? Net- Brüt Agi Dahil 2022 Asgari ücret zam oranı ne kadar olacak ve kaç TL?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zam oranı yılbaşından hemen önce belli olacak. Ocak ayında memur, çalışan, emekli vatandaşların asgari ücret 2022 zam bekleyişi devam ediyor. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. Peki Asgari ücret ne kadar? 2022 Net- Brüt Asgari ücret zam oranı ne kadar olacak, kaç TL? İşte son durum

Asgari ücret ne kadar, asgari ücret zam oranı ne kadar sorusuna son günlerde yanıt arayanların sayısı artıyor. Türkiye'deki milyonlarca çalışana etki eden asgari ücret, asgari geçim indirimi (AGİ) işsizlik maaşı gibi birçok ödemelere de artış getiriyor. Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. Peki Asgari ücret ne kadar? 2022 Net- Brüt Asgari ücret zam oranı ne kadar olacak, kaç TL?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücretin ne kadar olduğu henüz belli olmadı. Asgari ücret her yıl aralıkta işçi, işveren ve kamunun temsilcilerinden oluşan 15 kişiyle toplanıyor. Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran işçi sendikası (Türk-İş) ile en çok üyeyi bulunduran işveren sendikası (TİSK) 5'er üye ile temsil ediliyor. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ücret belirliyor ve bu karar kesin oluyor. Belirlenen rakam, asgari ücret olarak bir yıl boyunca uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.

2022 YILI İÇİN ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILMASI BEKLENİYOR?

Geçen yıl yüzde 21 zam yapılmıştı. Bu yıl yüzde 20 zam yapılması durumunda asgari ücret net 3 bin 390 lira olacak. Yüzde 22 zam yapılması durumunda da gelecek yıl brüt asgari ücret 4.364,50 liraya, net asgari ücret ise 3.447.50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz. Detaylı bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplantı tarihlerine ilişkin detaylı bir açıklama yapıldığında son gelişmeler haberimizde yer alacak.

Asgari ücret artınca neler değişecek?

İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak. Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek. Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak. İş göremezlik ödeneğinde artış yaşanacak. Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.

GEÇEN YIL ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILDI?

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece, önceki yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmişti.

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Asgari ücret ne kadar? Net- Brüt Agi Dahil 2022 Asgari ücret zam oranı ne kadar olacak ve kaç TL?
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