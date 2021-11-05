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Giriş Tarihi: 5.11.2021 19:43 Son Güncelleme: 5.11.2021 19:51

Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisinde 4 eksik! N'Koudou 2 ay sonra geri döndü...

Beşiktaş’ta Trabzonspor derbisinde 4 eksik! N’Koudou 2 ay sonra geri döndü...

Süper Lig'in 12 haftasında derbide Beşiktaş, yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklanırken 4 futbolcu kadroda yer almadı.

Süper Lig'in 12 haftasında derbide Beşiktaş, yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek. Dev maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma öncesi Siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklanırken 4 futbolcu kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Michy Batshuayi ve Can Bozdoğan kadroda yer almazken Fabrice N'Sakala ve Gökhan Töre de kadroda yer bulmadı.

NKOUDOU 2 AY SONRA KADRODA!

Siyah-beyazlılarda Sporting maçının kadrosunda yer almayan Pjanic, Rosier, Vida ve N'Koudou da maç kadrosunda yer aldı.

Sakatlığını atlatan Fransız oyuncu N'Koudou, yaklaşık 2 aylık aranın ardından maç kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kam kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Texeira.

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Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisinde 4 eksik! N'Koudou 2 ay sonra geri döndü...
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