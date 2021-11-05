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Giriş Tarihi: 5.11.2021 13:38

Bomba yenilik: Artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün! WhatsApp 4 yeni özelliği duyurdu

Bomba yenilik: Artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün! WhatsApp 4 yeni özelliği duyurdu

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarını oldukça mutlu edecek yenilikleri duyurdu. Meta çatısı altında faaliyet gösteren anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web (masaüstü) versiyonu için uygulamaya geçecek dört yeni özelliği paylaştı. Gelen yeniliklerden bir tanesi de, kullanıcılara çevrimdışı mesajlaşma imkânı sunacak.

Meta çatısı altında faaliyet gösteren anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web (masaüstü) versiyonu için uygulamaya geçecek dört yeni özelliğini duyurdu.

WHATSAPP'TAN BOMBA YENİLİK

WhatsApp'ta peş peşe yenilikler kullanıcıların hizmetine sunulacak. Bu yenilikler arasında en dikkat çekeni ise çevrimdışı mesajlaşma özelliği.

İşte WhatsApp'a gelecek 4 yenilik;

FOTO DÜZENLEYİCİ

WhatsApp'a gelen özellik ile birlikte uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılıp fotoğraf düzenlenebilecek.

BU özellik daha önce mobil versiyonda kullanılırken, ilk kez masaüstü versiyonda kullanıma sunuldu.

ÇIKARTMA ÖNERİSİ

Uygulamaya gelen bir diğer özellik ise, kullanıcıların mesajlaşma sırasında konuşma metnine uygun olarak çıkartma önerisi alabilmesi oldu.

Kişiler konuşmaları sırasında önerilen sticker'ı (çıkartma) seçerek daha hızlı yazışabilecek.

WEB SÜRÜME UÇTAN UCA ŞİFRELEME

WhatsApp'a gelen son özellik ise, mobil uygulamada gelen uçtan uca şifreleme yönteminin masaüstü versiyonda da faaliyete geçmesi olarak açıklandı.

Bu özellikle beraber WhatsApp, masaüstü sürümünde gelen bağlantı linklerinin önizlemesini kullanıcılarına sunarken, kişilerin linke tıklamadan önce bilgi almasına olanacak tanıyacak.

ÇEVRİMDIŞI MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ

Bununla birlikte kullanıcılar artık telefonlarını çevrimdışı tutmak zorunda kalmadan mesaj gönderip, alabilecekler.

'HERKES İÇİN SİL' SINIRSIZ OLACAK

Gelen güncellemeler ile birlikte mesajlaşma uygulamasının yakın zamanda sohbetlere 'Herkes için sil' özelliğinin süresini sınırsız yapacağı belirtiliyor.

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Bomba yenilik: Artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün! WhatsApp 4 yeni özelliği duyurdu
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