Bu yolun sonu mutluluk dolu

“Hocamızın ve takımımızın ne kadar iyi işler çıkardığını, birlikte büyük başarılar kazanabileceğimizi görebiliyorsunuz. Bu yolun sonunda hep beraber büyük bir mutluluk yaşamak istiyoruz”
Trabzonspor'un Brezilyalı sağ beki Bruno Peres, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. "Yarışmacı bir sağ bekim. Her zaman kazanmak isterim. Hiçbir zaman kaybetmeyi kabullenenbiri olmadım" diyen 31 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'un başarılı olmak için her şeye sahip olduğunu belirtti. Teknik direktör Abdullah Avcı'yı da "Dürüst ve iletişime her zaman açık olan birisi" olarak tanımlayan Peres, "Dolayısıyla kendisiyle çalışmak benim için hem çokkolay hem de çok zevkli. Hocamız takımı için en iyisi için uğraşıyor. Tanrı'ya şükürler olsun ki iyi sonuçların da gelmesiyle, hocamızın da takımımızın ne kadar iyi çalıştığını, ne kadar iyi işler çıkardığını ve birlikte büyük başarılar kazanabileceğimizi zaten görebiliyorsunuz. Umuyorum bu yolun sonunda da hep beraber büyük bir mutluluk yaşayacağız. Bunu görüyorum" şeklinde konuştu.
FIRTINA'YA İKİ MÜJDE BİRDEN
TRABZONSPOR'DA Bakasetas ve Cornelius sevinci yaşanıyor. Sakatlığı yüzünden özel bir program ile çalışan Yunan oyuncu dün takıma katıldıve Beşiktaş maçında yerini alabileceğiaçıklandı. MR'ı çekilen Cornelius'un ise kasık bölgesinde ciddi bir sorun bulunmadığı ve futbolcunun maç kadrosunda olabileceği öğrenildi.
'UZUN YILLAR BURADA KALMAK İSTİYORUM'
2018'DEN beri Trabzonspor'da forma giyen Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bordomavililer, Nijeryalı yıldızının mukavelesini uzatmak isterken Nwakaeme ülkesinde yayın yapan Brila FM'e konuştu. 32 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'de bulunmaktan çok mutluyum. Uzunyıllar burada kalmak istiyorum. Bir yarışın içindeyiz vebunun kolay olmayacağını biliyoruz.Yarışı lider bitirmeyehazırız" diye konuştu.