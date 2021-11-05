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Giriş Tarihi: 5.11.2021

Bu yolun sonu mutluluk dolu

YUNUS EMRE SEL
Bu yolun sonu mutluluk dolu

“Hocamızın ve takımımızın ne kadar iyi işler çıkardığını, birlikte büyük başarılar kazanabileceğimizi görebiliyorsunuz. Bu yolun sonunda hep beraber büyük bir mutluluk yaşamak istiyoruz”

Trabzonspor'un Brezilyalı sağ beki Bruno Peres, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. "Yarışmacı bir sağ bekim. Her zaman kazanmak isterim. Hiçbir zaman kaybetmeyi kabullenen biri olmadım" diyen 31 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'un başarılı olmak için her şeye sahip olduğunu belirtti. Teknik direktör Abdullah Avcı'yı da "Dürüst ve iletişime her zaman açık olan birisi" olarak tanımlayan Peres, "Dolayısıyla kendisiyle çalışmak benim için hem çok kolay hem de çok zevkli. Hocamız takımı için en iyisi için uğraşıyor. Tanrı'ya şükürler olsun ki iyi sonuçların da gelmesiyle, hocamızın da takımımızın ne kadar iyi çalıştığını, ne kadar iyi işler çıkardığını ve birlikte büyük başarılar kazanabileceğimizi zaten görebiliyorsunuz. Umuyorum bu yolun sonunda da hep beraber büyük bir mutluluk yaşayacağız. Bunu görüyorum" şeklinde konuştu.

FIRTINA'YA İKİ MÜJDE BİRDEN
TRABZONSPOR'DA Bakasetas ve Cornelius sevinci yaşanıyor. Sakatlığı yüzünden özel bir program ile çalışan Yunan oyuncu dün takıma katıldı ve Beşiktaş maçında yerini alabileceği açıklandı. MR'ı çekilen Cornelius'un ise kasık bölgesinde ciddi bir sorun bulunmadığı ve futbolcunun maç kadrosunda olabileceği öğrenildi.

'UZUN YILLAR BURADA KALMAK İSTİYORUM'
2018'DEN beri Trabzonspor'da forma giyen Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bordomavililer, Nijeryalı yıldızının mukavelesini uzatmak isterken Nwakaeme ülkesinde yayın yapan Brila FM'e konuştu. 32 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'de bulunmaktan çok mutluyum. Uzun yıllar burada kalmak istiyoru m. Bir yarışın içindeyiz ve bunun kolay olmayacağını biliyoruz. Yarışı lider bitirmeye hazırız" diye konuştu.

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Bu yolun sonu mutluluk dolu
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