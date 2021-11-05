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Giriş Tarihi: 5.11.2021 17:01 Son Güncelleme: 5.11.2021 17:01

Başkan Erdoğan müjdeyi ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği müjde nedir, açıkladı mı?

Başkan Erdoğan müjdeyi ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği müjde nedir, açıkladı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde vereceği açıklamasının ardından milyonların gündemindeki yerini aldı. Karadeniz'de bulunan doğal gazla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, “Karadeniz'de doğalgazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır." İfadelerini kullanmıştı. Bu noktada ise “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği müjde nedir, açıkladı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye o müjdeli habere kilitlendi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği müjde nedir, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..

AK Parti'nin iktidarının 19. yılı vesilesiyle bir video mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın zamanda müjde vereceğini ifade etmişti. Karadeniz'de bulunan doğalgazla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı bu açıklamasının ardından milyonları heyecanlandırdı. Hal böyleyken "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde nedir, açıkladı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Erdoğan'ın müjde vereceğini duyurduğu açıklaması ve tüm detaylar...

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN VERECEĞİ MÜJDE NEDİR?
Karadeniz'de bulunan doğal gazla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Doğal gazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek, aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek. Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz'de doğalgazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır." ifadelerini kullandı.

BAKAN DÖNMMEZ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yıllık ortalamaya bakınca faturanın yarısını hükümet karşılar duruma geldi. Ham petrol fiyatı yüzde 118 artarken pompaya yansıması yüzde 20 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak" dedi.

Bakan Dönmez, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hızlı küresel toparlanma ve enerji ürünlerine olan talebin, emtia piyasasına talebi artırdığını ve bunun arzını yapan sektörlerin de ani artış talebini karşılayamadığı için ciddi sıçramalar yaşandığını belirten Dönmez, "Piyasalar dahil olmak üzere kimsenin beklemediği bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

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Başkan Erdoğan müjdeyi ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği müjde nedir, açıkladı mı?
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