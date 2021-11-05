Başkan Erdoğan müjdeyi ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği müjde nedir, açıkladı mı?

BAKAN DÖNMMEZ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yıllık ortalamaya bakınca faturanın yarısını hükümet karşılar duruma geldi. Ham petrol fiyatı yüzde 118 artarken pompaya yansıması yüzde 20 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak" dedi.

Bakan Dönmez, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hızlı küresel toparlanma ve enerji ürünlerine olan talebin, emtia piyasasına talebi artırdığını ve bunun arzını yapan sektörlerin de ani artış talebini karşılayamadığı için ciddi sıçramalar yaşandığını belirten Dönmez, "Piyasalar dahil olmak üzere kimsenin beklemediği bir durumla karşı karşıyayız" dedi.