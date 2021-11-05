Enpara EFT sorunu mu var? “Enpara EFT işlemleri yapılamıyor” sorunu nasıl çözülür

"Enpara EFT sorunu mu var?" sorusunun yanıtı için kullanıcılar sosyal medya üzerinden araştırma yapmaya başladılar. "Enpara EFT işlemleri yapılamıyor" sorunu başlığı ile yorum yapan kullanıcılar dijital kanallar üzerinden bireysel bankacılık uygulamasını kullanamadıklarını ifade ettiler. Peki; Enpara EFT sorunu mu var? "Enpara EFT işlemleri yapılamıyor" sorunu!
Sosyal medyada bazı kullanıcılar Enpara EFT sorunu yaşadıklarını dile getirdi. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Enpara.com resmi sosyal medya hesabından "Kısa süreli teknik bir sorun yaşıyoruz, en hızlı şekilde gidereceğiz" açıklaması yapıldı.