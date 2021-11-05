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Giriş Tarihi: 6.11.2021 01:31 Son Güncelleme: 6.11.2021 01:32

Enpara EFT sorunu mu var? “Enpara EFT işlemleri yapılamıyor” sorunu nasıl çözülür

Enpara EFT sorunu mu var? “Enpara EFT işlemleri yapılamıyor” sorunu nasıl çözülür

Enpara EFT sorunu yaşayan kullanıcılar, sosyal medya üzerinden “Enpara EFT sorunu mu var?” “Enpara EFT işlemleri yapılamıyor”” gibi konu başlıkları hakkında yorumlar yapmaya başladı. Eylül 2012 tarihinde Finansbank tarafından temel bankacılık ihtiyaçlarının şubeler olmadan yalnızca dijital ortamda karşılanabildiği sistem olarak biliniyor. Peki; Enpara EFT sorunu var mı? İşte Enpara EFT işlemleri yapılamıyor sorunu ve çözümüne yönelik bilgiler.

"Enpara EFT sorunu mu var?" sorusunun yanıtı için kullanıcılar sosyal medya üzerinden araştırma yapmaya başladılar. "Enpara EFT işlemleri yapılamıyor" sorunu başlığı ile yorum yapan kullanıcılar dijital kanallar üzerinden bireysel bankacılık uygulamasını kullanamadıklarını ifade ettiler. Peki; Enpara EFT sorunu mu var? "Enpara EFT işlemleri yapılamıyor" sorunu!

ENPARA EFT YAPILIYOR MU?

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Enpara EFT sorunu yaşadıklarını dile getirdi. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Enpara.com resmi sosyal medya hesabından "Kısa süreli teknik bir sorun yaşıyoruz, en hızlı şekilde gidereceğiz" açıklaması yapıldı.

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Enpara EFT sorunu mu var? “Enpara EFT işlemleri yapılamıyor” sorunu nasıl çözülür
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