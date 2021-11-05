Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, EDHO final mi yaptı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? İşte merak edilenler
Giriş Tarihi: 5.11.2021 19:14 Son Güncelleme: 5.11.2021 19:14

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, EDHO final mi yaptı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? İşte merak edilenler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, EDHO final mi yaptı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? İşte merak edilenler

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon bölümleri iple çekilirken dizinin başrol oyuncusundan üzen haber geldi. EDHO final kararı ile izleyenleri şoke ederken halen konuyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Bu kapsamda “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, EDHO final mi yaptı, neden bitti?” soruları yanıt arıyor. Aksiyon dolu yapımın 200. Bölüm fragmanı yayınlanmış ve 26 Ekim tarihi işaret edilmişti. Ancak yapım Atv yayın akışı içerisinde yer almadı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, EDHO final mi yaptı, neden yok? İşte tüm detaylar...

Atv yayın akışı içerisinde yer almayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ani final kararı izleyenlerini üzerken EDHO dizisinin sıkı takipçileri konuyla ilgili olarak detayları merak ediyor. "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, EDHO final mi yaptı, neden bitti?" soruları bu noktada gündemdeki yerini aldı. Konuyla alakalı ilk açıklama yapımın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan gelmişti. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bitti mi, neden yok? İşte tüm detaylar...

EDHO YENİ BÖLÜM OLMAYACAK MI? KAYNARCA'DAN HAYRANLARINA TEŞEKKÜR

Ünlü oyuncu Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han....

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...

Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.

Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…"

EDHO 199. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Altıncı sezonun final bölümünde Hızır tarafından iyice köşeye sıkıştırılan her şeyin arkasındaki adam Savaş, Alparslan tarafından öldürüldü. Dizinin final sahnesinde Hızır tutuklandı ve ailenin yeni lideri İlyas Çakırbeyli oldu.

EDHO'nun 199. bölümünde, Yaman Korkmaz, ailesiyle birlikte namlunun ucuna gelir. Hamdi Baba da Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için büyük düşmanla karşı karşıya kalır.

Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman, Hızır Çakırbeyli için hayatını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesini ve dostlarını yaralarken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğuna sebep olur.

Hızır Çakırbeyli ise deneyimiyle kartların yeniden dağıtılmasını sağlama amacındadır. Hızır Reis, bu uğurda kendi hayatını ortaya koyar Hızır Çakırbeyli'nin bu planında kilit isim ise Alpaslan Çakırbeyli'dir. Alpaslan Çakırbeyli Savaş'ın mekanına girerken amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunun bilincindedir. Bunu bilen Alpaslan elinden geleni yapar.

İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, Rıdvan'ın oyuna dahil ettiği Savaş'ın yanına geçen Volkan ile Koray'ın peşindedir. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli intikamlarına biraz daha yaklaşır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, EDHO final mi yaptı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? İşte merak edilenler
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