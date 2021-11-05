Ekranların ilgiyle takip edilen programı Esra Erol'da izle ekranı ile canlı olarak takip edilebiliyor. Çiftler ve aile bireyleri arasındaki anlaşmazlıkların giderildiği program hafta içi her gün yayınlanıyor. Yayınlanan son bölümde programa katılan Emine Hanım'ın anlattıkları Esra Erol canlı yayınına damga vurmuştu. İşte Esra Erol'da canlı izle 5 Kasım 2021!
ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve takip edilen programlarından biri olan Esra Erol'da bugün 16.20'de izleyiciyle buluşacak. Esra Erol'da canlı izle ekranı aşağıda yer alıyor.
Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de ATV'de izleyicisiyle buluşuyor.