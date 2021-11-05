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Giriş Tarihi: 5.11.2021 07:13 Son Güncelleme: 5.11.2021 07:14

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu tablosu nasıl oldu? Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada, kaç puanı bulunuyor?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu tablosu nasıl oldu? Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada, kaç puanı bulunuyor?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu 4. maçında Royal Antwerp ile deplasmanda karşılaşacak. Maç öncesinde en çok araştırılan konulardan birisi Fenerbahçe UEFA puan durumu olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda, Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada ve kaç puanı var konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Peki, Royal Antwerp maçı öncesinde Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada? İşte, FB UEFA güncel puan durumu tablosu ve sıralaması

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Royal Antwerp'e deplasmanda konuk olmaya hazırlanıyor. Zorlu geçmesi beklenen maç öncesinde, Fenerbahçe UEFA puan durumu tablosu merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi, Fenerbahçe'nin yer aldığı D Grubu'nda Olympiakos, E. Frankfurt ve Royal Antwerp da bulunuyor. FB UEFA puan durumu da, maç öncesinde taraftarların en çok araştırdığı konular arasında yerini aldı. Peki, Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada ve kaç puanı var? İşte, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu tablosu ve sıralaması


FENERBAHÇE UEFA PUAN DURUMU

FENERBAHÇE UEFA FİKSTÜRÜ

4 Kasım 2021 Perşembe

Royal Antwerp –Fenerbahçe
Bosuil Stadyumu / TSİ 23.00

25 Kasım 2021 Perşembe

Olympiakos-Fenerbahçe
Georgios Karaiskakis Stadyumu / TSİ 23.00

9 Aralık 2021 Perşembe

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 20.45

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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu tablosu nasıl oldu? Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada, kaç puanı bulunuyor?
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