Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Royal Antwerp'e deplasmanda konuk olmaya hazırlanıyor. Zorlu geçmesi beklenen maç öncesinde, Fenerbahçe UEFA puan durumu tablosu merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi, Fenerbahçe'nin yer aldığı D Grubu'nda Olympiakos, E. Frankfurt ve Royal Antwerp da bulunuyor. FB UEFA puan durumu da, maç öncesinde taraftarların en çok araştırdığı konular arasında yerini aldı. Peki, Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada ve kaç puanı var? İşte, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu tablosu ve sıralaması