Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Royal Antwerp'e deplasmanda konuk olmaya hazırlanıyor. Zorlu geçmesi beklenen maç öncesinde, Fenerbahçe UEFA puan durumu tablosu merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi, Fenerbahçe'nin yer aldığı D Grubu'nda Olympiakos, E. Frankfurt ve Royal Antwerp da bulunuyor. FB UEFA puan durumu da, maç öncesinde taraftarların en çok araştırdığı konular arasında yerini aldı. Peki, Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada ve kaç puanı var? İşte, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu tablosu ve sıralaması
4 Kasım 2021 Perşembe
Royal Antwerp –Fenerbahçe
Bosuil Stadyumu / TSİ 23.00
25 Kasım 2021 Perşembe
Olympiakos-Fenerbahçe
Georgios Karaiskakis Stadyumu / TSİ 23.00
9 Aralık 2021 Perşembe
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 20.45