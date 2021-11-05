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Giriş Tarihi: 5.11.2021

Grupta hâlâ şansımız var

Grupta hâlâ şansımız var
Fenerbahçe'nin farklı Antwerp galibiyeti teknik direktör Vitor Pereira'yı da mutlu etti. Portekizli çalıştırıcı, "Hem sonuçtan hem de takımın performansından mutluyum. 3 gol attık daha da atabilirdik. Grupta hâlâ çok önemli bir mücadelenin içindeyiz. Buradaki gibi oynarsak Olympiakos karşısında da şansımız var. Ben takımıma güveniyorum ve inanıyorum. Belçika'daki taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bizi otel çıkışında yalnız bırakmayıp stada uğurladılar" dedi. Sarılacivertli takımın iki oyuncusu ise karşılaşma için şunları söyledi: İRFAN CAN: Daha farklı bir skor olabilirdi. Rakip bizim seviyemizde değil. Sahada olmayı, gol atlayı ve attırmayı özlemişim. Yediklerime, içtiklerime dikkat ediyorum. Karşılaşmalardan önce dinlenmeme de özen gösteriyorum. SOSA: Sonuçtan mutluyuz. İşler iyi gidince takıma öz güven veriyor. Biz sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Hocam bana güveniyor.

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