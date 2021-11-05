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Giriş Tarihi: 5.11.2021

G.Saray’dan federasyona yaylım ateşi

G.Saray’dan federasyona yaylım ateşi

TFF Sağlık Kurulu’nun olumsuz raporuna rağmen Aslan’ın yüzde 100 kapasiteyle stadı açması iki kurumu karşı karşıya getirdi. TFF ve G.Saray dün gün boyuncu açıklamalar yaptılar

G.Saray'ın Lokomotiv Moskova maçını %100 kapasite ile oynamak istemesine TFF, UEFA'yı işaret ederek yanıt verince ipler de gerilmişti. Sarıkırmızılılar stadı tamamen açma kararı alırken dün ise taraflar birbirini açıklama yağmuruna tuttu. İşte sırasıyla yapılan açıklamalar:

G.SARAY BAŞKANI BURAK ELMAS:
"TAM kapasite oynamamızın birçok yaptırımı olabilir. Hepsini düşündük ve karar verdik. Kendi inisiyatifimizdir. Cezası, bedeli neyse öderiz. Çakal arkadaşlar var hemen çıkmışlar, Galatasaray'a büyük cezalar verileceğini söylemişler. Galatasaray'ın haklarını ezdirmeyiz. Nazik olduğumuz kadar sert de davranmayı biliriz. Gerek görürsek bunu da yapmaktan çekinmeyiz."

TÜRKIYE FUTBOL FEDERASYONU:
"SÖZ konusu maç UEFA'nın düzenlediği bir müsabaka olup tüm sorumluluk da organizasyonun düzenleyicisi UEFA'dadır. Bu nedenle, TFF'nin bu maça müdahil olması ve Galatasaray'a para cezası vermesi mümkün değildir."

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ:
"BIR UEFA müsabakası ile ilgili disiplin cezası verme yetkisi UEFA'dadır. UEFA, stadyum kapasitesi aşımı konusunda disiplin sürecini işletirken, UEFA'nın 'Oyuna Dönüş Protokolü'nün Seyirci Kabulü Başlıklı 13. maddesi hükümlerine göre, "Stadyumlara taraftar alınması ve maksimum taraftar limiti, ulusal/ yerel yönetimlerin kararıdır" demektedir. Yani UEFA, aşım nedeniyle disiplin cezası verecekse yerel federasyona durumu ve regülasyonu sorar. Kapasite artırma talebimiz TFF tarafından kabul görseydi, UEFA tarafından konuya ilişkin hiç bir aksiyon alınmayacaktı. İşbu hukuki gerçek karşısında TFF'nin bugünkü açıklaması, sorumluluktan kurtulmaya ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir."

ELMAS'TAN ÇEBI'YE: HADDINIZI AŞMAYIN
G.SARAY Başkanı Burak Elmas, Basketbol Federasyonu seçimleri öncesinde gündemi değerlendirirken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye de yanıt verdi. Çebi ile birçok defa görüştüklerini belirten Elmas, "Bizler bazen camiaların gazını almak için konuşuyoruz ama sorunlar büyüyor. Daha önce 'Lütfen aramızda konuşalım, halledelim' dedim. Ahmet Başkan kendi kulübüne bakmalı. Kimse camiamıza nasıl davranmamız gerektiğini söylemesin. Kimse haddini aşmasın. Nezaketimiz yanlış anlaşılmasın" dedi.

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G.Saray’dan federasyona yaylım ateşi
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