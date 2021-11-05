İstekleri kabul gördü!

MHK, genç hakemden yana tavır koyan Beşiktaş ve Trabzonspor’un aralarında oynayacakları maça 33 yaşındaki Erkan Özdamar’ı atadı
Süper Lig'de haftanın en kritik maçını Erkan Özdamar yönetecek. Yarınki Beşiktaş- Trabzonspor karşılaşmasında düdük çalacak olan Özdamar, 1988'de Ankara'da dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi SporBilimleri'nde lisans ve yükseklisans yapan 33 yaşındaki hakem,uluslararası spor ve dans eğitmenliğisertifikasına sahip. 2020- 21 sezonundan bu yana Süper Lig'de maç almaya başlayan Özdamar, yönettiği 15 karşılaşmada 65 sarı, 1'i ikinci sarıdan olmak üzere 2 kırmızı kart çıkardı.