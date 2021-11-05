Kayıp yıldızlar!

Kendisine Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma hedefi koyan Beşiktaş, bu doğrultuda Michy Batshuayi,Alex Teixeira, Miralem Pjanic,Kenan Karaman, Salih Uçan gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Ancak biri hariç bu futbolcular büyük hayal kırıklığı yaşattı. Kupa 1'de Kenan 4, Batshuayi ve Salih Uçan 3'er, Pjanic 2, Alex Teixeira da 2 maçta forma şansı buldu. Beş yıldız arasında vasatı aşantek oyuncu ise Miralem Pjanic oldu.
SERGEN YALÇIN'DAN KADROYA OPERASYON
Boşnak yıldız, Beşiktaş'ın Montero ve Larin'le bulduğu iki golün asistini yaptı. Ancak bu katkı Beşiktaş'ın grubun en zayıf halkasını olması gerçeğini değiştirmeye yetmedi. Takımın genel performans düşüklüğü ise teknik direktör Sergen Yalçın'ı yeni arayışlara itti. Deneyimli hocanınSüper Lig'deki konumları açısından belirleyiciolacak Trabzonspor karşılaşmasındakadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor.
SORU: Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde dip yaptı. Bunun nedeni ve sorumlusu sizce kim?
ALİ GÜLTİKEN
Zihinsel eksiklik! Başarı nasıl lidere gidiyorsa başarısızlık da böyle yorumlanabiliyor. Burada önemli olan konu yeni gelen oyuncuların takıma ne kadar sağladıkları analiz edilmeli. Sergen Yalçın, büyük beklentiylealınan Batshuayi, Pjanic ve Alex Teixeira'danhiç verim alamadı. Geçen senenin en flaş adamından biri olan Aboubakar'ın yokluğu doldurulamadı. Şampiyonlukta en formda isimler olan Rosier, Ghezzal ve Atiba performanslarının çok gerisinde. Bu saydığımız isimler Beşiktaş'ın oyununu farklılaştıran futbolcular. Bunların performans eksikliği Beşiktaş'ı zorluyor. Konunun yalnızcafiziksel değil zihinsel olduğunuda düşünüyorum. Geçen seneye göre oyuncularda konsantrasyon ve coşku eksikliği var.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Sorun fizik-kondisyon Bizim futbolumuzun en büyük sorunu fizikkondisyon. Kulüp takımlarımız çok sayıda yabancı oyuncu transfer ediyorlar ama bizde bana göre hem idmanlar yetersiz hem ligimizin temposu düşük hem de büyük paralar alan yabancılar burada disipline olamıyor, kendilerine bakmıyor. Bu bilhassa İstanbul'dakibüyük kulüplerin bir numaralısorunu. Beşiktaş'ın da önemli yabancıları var. Josef de Souza, Atiba Hutchinson ve Cyle Larin hariç hepsinin fizik gücü çok yetersiz. Güçlü olmadıklarından dolayı sürekli adale sakatlıkları da yaşıyorlar. Hazırolmayan oyuncularla Avrupakulvarına çıkarsanız sonucunböyle olması kaçınılmaz.
FATİH DOĞAN
Kenetlenme zamanı Ortada net bir başarısızlık var. Ve Sergen Yalçın ilk defa, "Sorumlu benim" dedi. Bir sorunu çözmenin en iyi yolu, sorumluluk sahibinin sıkıntıyı kabul edip, üstlenmesidir. Sergen hocanın açıklamalarınıbir başlangıç olarak görüyorum. Yalçın, çıkış yolunu bulmak zorunda. Haftalardır söylüyorum; cevap bulması gereken iki soru var: Birincisibu sakatlıklar niye oluyor ve nedenönlenemiyor? İkincisi de futbolcu, teknikkadro, yönetim ve camia ilişkilerindegeçen seneye göre neredeyiz? Bu iki sorunun cevabını samimi olarak arayan ve bulan bir Beşiktaş, bu sene de Sergen Yalçın'la şampiyon olur. Yönetimin bu kadar özverisi varken bu kadar yol alınmışken tek çözüm yolu, kenetlenmekten geçiyor.