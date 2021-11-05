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Giriş Tarihi: 6.11.2021 00:05 Son Güncelleme: 6.11.2021 00:05

KYK burs başvuru nasıl yapılır? e-devlet ile KYK kredi başvuruları nereden yapılır?

KYK burs başvuru nasıl yapılır? e-devlet ile KYK kredi başvuruları nereden yapılır?

Yükseköğrenim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilere gelir desteği amaçlı sunulan burs ve kredilere ilişkin başvuru süreçleri ile ilgili merak edilen detaylar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamalar sonrasında “e-devlet ile KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır?” soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim öğrencilerine sunulan kredi ve burs imkanlarına başvuruda bulunmak isteyenler e-devlet ile KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularına ilişkin tüm detaylar şöyle;

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.

2021-2022 KYK burs başvurularının, üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kasım ayının ilk haftası itibarı ile başlaması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvurusu işlemleri e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

2021 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında

  • lisans öğrencilerine 650 TL,
  • Yüksek lisans 1300 TL,
  • Doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.

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