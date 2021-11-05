KYK burs başvuru nasıl yapılır? e-devlet ile KYK kredi başvuruları nereden yapılır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim öğrencilerine sunulan kredi ve burs imkanlarına başvuruda bulunmak isteyenler e-devlet ile KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularına ilişkin tüm detaylar şöyle;
Kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.
2021-2022 KYK burs başvurularının, üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kasım ayının ilk haftası itibarı ile başlaması bekleniyor.
KYK burs ve kredi başvurusu işlemleri e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.
2021 yılında