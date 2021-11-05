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Giriş Tarihi: 5.11.2021 13:08 Son Güncelleme: 5.11.2021 13:08

Kayıp Çiğdem Yılmaz kimdir, kaç yaşında bulundu mu? Müge Anlı'daki Çiğdem Yılmaz olayı nedir? 15 yaşında evlendirildi...

Kayıp Çiğdem Yılmaz kimdir, kaç yaşında bulundu mu? Müge Anlı’daki Çiğdem Yılmaz olayı nedir? 15 yaşında evlendirildi...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp Çiğdem Yılmaz hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 15 Yaşında evlendirilen 2 çocuk annesi genç kadından ailesi 5 aydır haber alamıyor. Öte yandan kayıp Yılmaz’ın eşiyle sorunlar yaşadığı ve boşanmak istediği biliniyor. Programın izleyenleri “Müge Anlı’da aranan Çiğdem Yılmaz kimdir, genç kadına ne oldu, bulundu mu?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Müge Anlı’da gündeme gelen Çiğdem Yılmaz olayı ile ilgili tüm detaylar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp Çiğdem Yılmaz'ın arama çalışmaları devam ediyor. 2 çocuk annesi kadından 5 aydır haber alamayan ailesi onu bulmak üzere Atv'de yayınlanan bu programa başvurdu. Ailesinin iddialarına göre; genç kadın eşiyle sorunlar yaşıyor ve boşanmak istiyordu. "Müge Anlı'da aranan Çiğdem Yılmaz kimdir, genç kadına ne oldu, bulundu mu?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte Müge Anlı'da aranan Çiğdem Yılmaz hakkında merak edilenler...

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ÇİĞDEM YILMAZ KİMDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni bir kayıp vakası dikkat çekti.
Ailesinin yaklaşık 5 aydır haber alamadığı Çiğdem Yılmaz'ın arama çalışmaları devam ediyor. İddiaya göre; 2 çocuk annesi Çiğdem Yılmaz eşiyle sorunlar yaşıyordu ve boşanmak istediği biliniyor. Kaybının da bu nedenle olduğu düşünülüyor. Ardında bir mektup bırakan Çiğdem Yılmaz, mektubunda "zorla evlendirildim, aldatıldı, horlandım" cümlelerine yer vermiş.

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Kayıp Çiğdem Yılmaz kimdir, kaç yaşında bulundu mu? Müge Anlı'daki Çiğdem Yılmaz olayı nedir? 15 yaşında evlendirildi...
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