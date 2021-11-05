Kayıp Çiğdem Yılmaz kimdir, kaç yaşında bulundu mu? Müge Anlı’daki Çiğdem Yılmaz olayı nedir? 15 yaşında evlendirildi...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp Çiğdem Yılmaz'ın arama çalışmaları devam ediyor. 2 çocuk annesi kadından 5 aydır haber alamayan ailesi onu bulmak üzere Atv'de yayınlanan bu programa başvurdu. Ailesinin iddialarına göre; genç kadın eşiyle sorunlar yaşıyor ve boşanmak istiyordu. "Müge Anlı'da aranan Çiğdem Yılmaz kimdir, genç kadına ne oldu, bulundu mu?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte Müge Anlı'da aranan Çiğdem Yılmaz hakkında merak edilenler...