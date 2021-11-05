Muhteşem üçlü de ortalarda yok

Geçen yıl kazanılan lig ve kupa şampiyonluklarında büyük payı olan Ghezzal, Rosier ve Atiba sezona iyi başlayamadı
Beşiktaş'ta çifte kupanın mimarları da kayıplara karıştı. Geçen sezona 8 gol ve 17 asistle damga vuran Rachid Ghezzal, bu sezon 11 karşılaşmada takıma sadece 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Daha 5 ay öncesine kadar sağ koridorda Ghezzal'la uyumu dikkat çeken, hücuma önemli katkı sağlayan Valentin Rosier de sezona kötü başlayan bir diğer isim oldu. 38 yaşındaki emektarkaptan Atiba Hutchinson da daha öncekisezonlarını mumla arattı.