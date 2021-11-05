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Giriş Tarihi: 5.11.2021 11:54 Son Güncelleme: 5.11.2021 11:55

Hakan Ural ayrıldı mı, Neler Oluyor Hayatta'da neden yok? Hakan Ural programdan çıktı mı, geri dönecek mi?

Hakan Ural ayrıldı mı, Neler Oluyor Hayatta’da neden yok? Hakan Ural programdan çıktı mı, geri dönecek mi?

Kanal D’nin gündüz kuşağı programı Neler Oluyor Hayatta’da Hakan Ural ayrılığı dikkat çekti. Programın sıkı takipçileri Hakan Ural ayrıldı mı, neden yok sorularına yanıt ararken birinci kişinin ağzından cevap geldi. Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu, Instagram üzerinden açıklama yaparak birkaç gün programda yer alamayacağını duyurdu. Hafta içi her gün aynı saatte yayına giren programda Hakan Ural'ın yer almayışının nedeni merak ediliyor. Peki Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural ayrıldı mı, neden yok? Hakan Ural programdan çıktı mı, geri dönecek mi? İşte yanıtı…

Türk dizi ve sinema oyuncusu Hakan Ural'ın Neler Oluyor Hayatta programında olmaması gündem oldu. Programın fenomen takipçileri Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural ayrıldı mı, geri dönecek mi, neden yok sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili açıklamalar sosyal medyadan gelirken Hakan Ural'ın hastalığı ve programdan ayrılıp ayrılmayacağı netleşti. Peki Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural ayrıldı mı, neden yok? Hakan Ural programdan çıktı mı, geri dönecek mi?

NELER OLUYOR HAYATTA HAKAN URAL AYRILDI MI, NEDEN YOK?

Hakan Ural, Neler Oluyor Hayatta programında yer almaması gündem olurken konuya yönelik açıklama geldi. Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta programından ayrılmadı. Kısa süreli rahatsızlığı sebebiyle ara verdi.

HAKAN URAL NEDEN YOK, GERİ DÖNECEK Mİ?

Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta programından ayrılmadı. Rahatsızlığı sebebiyle ara verdi. Hakan Ural programa geri dönecek.

Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından olan Hakan Ural, Instagram üzerinden açıklama yaparak birkaç gün programda yer alamayacağını şu sözlerle anlattı:

"Sevgili arkadaşlar rahatsızlığım nedeniyle bir kaç gün sizlerden ayrı kalacağım sanırım ciddi soğuk almışım program devam ediyor @nurtugbaalgul ve destek olacak dostumuzu eminim yalnız bırakmazsınız ilk fırsatta buluşmak üzere selam sevgi saygılar"

Hakan Ural'ın paylaşımının altına çok sayıda ''Geçmiş olsun'' ve '' Acil şifalar diliyorum'' yorumları yapıldı.

HAKAN URAL KİMDİR?

Hakan Ural, 2 Ocak 1968 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural'dır. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüdü.

Çocukluğunda ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı. 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika'ya gitti, geldi. 19 yaşında Sibel Can ile evlendi, iki çocuğu oldu. İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı. Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı.2010 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı "İpsiz Recep" adlı dizide Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.

2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.2010 yılında Metro grubunun sahibi olan Galip Öztürk'e ait otellerin genel koordinatörlüğünü üstlendi.

2012 yılında "Araf Zamanı" adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.

2016 yılında Gürkan Uygun ve Ayça Varlıer'in olduğu Kehribar dizisinde Oğuz Doğu karakterini canlandırdı.

Şimdilerde ise Kanal D'de yayımlanan Neler Oluyor Hayatta adlı sabah programında Nur Tuğba Algül ile birlikte yorumculuk yapmaktadır.

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Hakan Ural ayrıldı mı, Neler Oluyor Hayatta'da neden yok? Hakan Ural programdan çıktı mı, geri dönecek mi?
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