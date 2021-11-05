Müge Anlı’nın programında işlenen Nurgül Beyhan olayı nedir, son durum ne? Nurgül Beyhan nasıl öldü?

Müge Anlı'nın programında işlenen Nurgül Beyhan cinayetinin detayları araştırılıyor. Son olarak; konu ile ilgili şok bir iddia ortaya atılmış ve talihsiz kadının kızı şüphelendiği ismi açıklamıştı. Nurgül Beyhan'ın kızı Senem Beyhan, annesinin kuzeninden şüphelendiği itiraf etmiş ve konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki; Müge Anlı'daki Nurgül Beyhan kimdir ve nasıl öldü? Nurgül Beyhan olayı nedir, son durum ne?
MÜGE ANLI NURGÜL BEYHAN OLAYI NEDİR?
Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün bir kez daha milyonları ekran başına topladı… Her şey 1 Ağustos 2020 tarihinde İstanbul Bağcılar'da başladı.
İddiaya göre; Yusuf Beyhan, kendisini Fransa'da çalıştırıp ücretini ödemediği gerekçesiyle daha öncede tartıştığı amcası Dilaver Beyhan ile görüşmeye gitti.
Yusuf Beyhan amcasını görür görmez silahıyla ateş etti. Daha sonra olay yerine gelen küçük amcası Cihan Beyhan ile de tartışmaya başlayan Yusuf Beyhan, amcasını ilk olarak ayağından vurdu daha sonra yanına giderek peş peşe tetiğe bastı.
Cihan Beyhan olay yerinde hayatını kaybederken, kavgada Yusuf Beyhan'ın annesi Nurgül Beyhan da yaralandı.
Olaydan yaralı kurtulan Nurgül Beyhan, 5 ay sonra cinayete kurban gitti.
MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEMİŞLERDİ
Otopside Nurgül Beyhan'ın elle boğulduğu belirlendi. Beyhan'ın ailesi, sır olayın çözülmesi için Müge Anlı'dan yardım istedi.
ŞEBNEM BEYHAN ŞÜPHELENDİĞİ İSMİ AÇIKLADI
Talihsiz kadının kızından ise şok bir iddia geldi. Senem Beyhan, annesinin kuzeninden şüphelendiğini söyledi.
Genç kız, "Mehmet Emin annemin kuzeni. Bizim eve gelen, annemi arayan biri değildi. Ama annem ölünce neredeyse ilk gelen isimlerden biriydi. Bu durum beni şüphelendirdi. Gereksiz bir ilgisi vardı bana karşı" dedi.