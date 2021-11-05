Müge Anlı’nın programında işlenen Nurgül Beyhan olayı nedir, son durum ne? Nurgül Beyhan nasıl öldü?

MÜGE ANLI NURGÜL BEYHAN OLAYI NEDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün bir kez daha milyonları ekran başına topladı… Her şey 1 Ağustos 2020 tarihinde İstanbul Bağcılar'da başladı.

İddiaya göre; Yusuf Beyhan, kendisini Fransa'da çalıştırıp ücretini ödemediği gerekçesiyle daha öncede tartıştığı amcası Dilaver Beyhan ile görüşmeye gitti.