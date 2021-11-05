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Giriş Tarihi: 5.11.2021 13:48 Son Güncelleme: 5.11.2021 15:36

Olympiakos Başkanı Marinakis'in küstah açıklamalarına karşı Mert Hakan Yandaş'tan hodrimedyan! 'Yunanistan'da...'

Olympiakos Başkanı Marinakis’in küstah açıklamalarına karşı Mert Hakan Yandaş’tan hodrimedyan! ’Yunanistan’da...’

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, ilk 3 maçta alınan üzücü skorların ardından 4. maçta Belçika temsilcisi Royal Antwerp'i ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti ve puanını 5'e yükseltmeyi başardı. Sarı lacivertlilerde maçın yıldızlarından birisi olan Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, Royal Antwerp'e karşı aldığı etkileyici galibiyetle birlikte önceki maçlarda alınan sonuçları unutturmayı başardı. İlk 3 maçta yalnızca 2 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, Belçika'da alınan 3 puanla birlikte puanını 5'e yükseltti ve gruptan çıkma şansını devam ettirdi.

Royal Antwerp'in fişini ilk yarım saatte çeken sarı-lacivertliler, Mert Hakan Yandaş, Meyer ve Berisha'nın birbirinden güzel golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Mücadelenin ardından konuşan Mert Hakan Yandaş, Olympiakos başkanının küstah açıklamaları için yorum yaptı.

İşte Mert Hakan Yandaş'ın açıklamaları...

"Bizim için üzücü geçen 3 maçın ardından buraya takım olarak farklı bir bilinçle geldik. Taraftarı bu kadar üzmeye hakkımız yok. Onlardan özür diliyoruz. Bu maç çok keyifli geçti. Çok mutluyuz. İnşallah burada kalmaz ve devamını getiririz."

"Bulunduğumuz kulvarlarda Fenerbahçe olarak gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."

"HER ŞEYİN BİLİNCİNDEYİZ"

İstanbul'da oynanan Fenerbahçe-Olympiakos maçının ardından konuşan kulüp başkanı Marinakis, "Şehrimiz İstanbul'da kazanmak çok önemliydi. Tarihi anlara tanıklık ettik. Bunu, tüm Yunan halkına armağan ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Antwerp galibiyetinin ardından konuşan Mert Hakan Yandaş, "Olympiakos'u orada yenerek onların başkanına cevap vermek istiyoruz. Her şeyin bilincindeyiz." diye konuştu.

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Olympiakos Başkanı Marinakis'in küstah açıklamalarına karşı Mert Hakan Yandaş'tan hodrimedyan! 'Yunanistan'da...'
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