UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, Royal Antwerp'e karşı aldığı etkileyici galibiyetle birlikte önceki maçlarda alınan sonuçları unutturmayı başardı. İlk 3 maçta yalnızca 2 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, Belçika'da alınan 3 puanla birlikte puanını 5'e yükseltti ve gruptan çıkma şansını devam ettirdi.
Royal Antwerp'in fişini ilk yarım saatte çeken sarı-lacivertliler, Mert Hakan Yandaş, Meyer ve Berisha'nın birbirinden güzel golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Mücadelenin ardından konuşan Mert Hakan Yandaş, Olympiakos başkanının küstah açıklamaları için yorum yaptı.
İşte Mert Hakan Yandaş'ın açıklamaları...
"Bizim için üzücü geçen 3 maçın ardından buraya takım olarak farklı bir bilinçle geldik. Taraftarı bu kadar üzmeye hakkımız yok. Onlardan özür diliyoruz. Bu maç çok keyifli geçti. Çok mutluyuz. İnşallah burada kalmaz ve devamını getiririz."
"Bulunduğumuz kulvarlarda Fenerbahçe olarak gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."
Antwerp galibiyetinin ardından konuşan Mert Hakan Yandaş, "Olympiakos'u orada yenerek onların başkanına cevap vermek istiyoruz. Her şeyin bilincindeyiz." diye konuştu.