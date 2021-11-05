İşte Mert Hakan Yandaş'ın açıklamaları...

"Bizim için üzücü geçen 3 maçın ardından buraya takım olarak farklı bir bilinçle geldik. Taraftarı bu kadar üzmeye hakkımız yok. Onlardan özür diliyoruz. Bu maç çok keyifli geçti. Çok mutluyuz. İnşallah burada kalmaz ve devamını getiririz."