Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? PA EGM 2021 Bekçi alımı başvuru tarihleri ve ilanları!
Giriş Tarihi: 5.11.2021 17:03 Son Güncelleme: 5.11.2021 17:03

Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? PA EGM 2021 Bekçi alımı başvuru tarihleri ve ilanları!

Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? PA EGM 2021 Bekçi alımı başvuru tarihleri ve ilanları!

Bekçi alımı 2021 başvuru tarihleri binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından verilen karar doğrultusunda çeşitli bölgelerde alımların yapılması beklentiler arasında yer alırken bu noktada “Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?” soruları yanıt arıyor. Konuyla alakalı henüz tarih açıklaması bulunmazken İŞKUR resmi sitesi üzerinden alımlar yapılabiliyor. Peki, 2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve şartları nelerdir? İşte ilanlar ve son dakika gelişmeleri...

Bekçi alımı başvuruları için binlerce aday Polis Akademisi'nden gelecek açıklamayı bekleyişe geçti. İlkokul, lise, üniversite mezunlarının başvuru yapabileceği alımlara ilişkin şartlar ve detaylar Polis Akademisi tarafından açıklanıyor. Öte yandan "Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte bekçi alımı ilanları ile beraber son dakika gelişmelerinin detayları...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı tarihleri henüz belli olmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2021

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. Henüz bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı belli olmadı.

EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? PA EGM 2021 Bekçi alımı başvuru tarihleri ve ilanları!
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