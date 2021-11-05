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Giriş Tarihi: 5.11.2021

Paramparça ederdik!

Paramparça ederdik!

Fatih Terim, “8 tane pozisyon var ama tabelada 1 tane isabetli şut var. Bu skoru hak etmedik” derken, hakeme de isyan etti

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, beraberliğe rağmen liderlik koltuğunu korumanın önemine vurgu yaptı. Deneyimli teknik adam, şunları söyledi: "Liderliği koruyarak sonuna kadar gitmek en büyük isteğimiz. Mücadele olarak iyiydik. İkinci yarı golden sonra gösterdiğimiz reaksiyon iyi. İlk yarı mücadele müthiş. Ancak 8 tane pozisyon var ama tabelada 1 tane isabetli şut var. Kötü bir gol yedik. Bu kadar gol pozisyonu kaçırdıktan sonra mağlup da olabilirdik. Oyuna şöyle bakacak olursak, baştan sonra kadar mücadele eden, ikinciyi arayan, yememek için uğraşan bir takım vardı. Bunu galibiyetle taçlandırmak gerekirdi. Ancak uğraşırsak bu golü yiyebiliriz. Atamadıklarımız da kolay pozisyonlarmış. Hiçbir şekilde berabere kalacağım aklıma gelmedi. Futbolcularım bunu hak etmediler." Maçın İsviçreli hakemlerini de eleştiren İmparator, "Bizim hakemimiz olsaydı şu anda çok eleştirmiş, paramparça etmiştik. Vicdan azabı çektiğim için söylüyorum, UEFA da beni duyacaktır. Bu olmaz. Kavgayı çıkaran hakemin kendisi, nasıl olacak? 3 dakika kavga sürdü. Dört dakika uzatma verdin, oyunu bitirdin..." diye konuştu.

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