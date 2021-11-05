Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 5 Kasım Cuma Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 5.11.2021 08:05 Son Güncelleme: 5.11.2021 08:06

SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 5 Kasım Cuma Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 5 Kasım Cuma Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği yaşanıyor. Pandemi süresi boyunca iyi bir yatırım aracı olarak görülmesinin dışında özellikle yaz dönemi düğün sezonu ile birlikte hediye amaçlı da kullanıldığı biliniyor. Ekonominin merkezinde yer alan sarı metal alış ve satış rakamları bu kapsamda önemli olurken bugün 22 ayar bilezik 503 liradan işlem görürken gram altın ise 559 liradan işlem görmektedir. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika verileri!

Son dakika altın fiyatları! 5 Kasım Cuma günü altın fiyatları araştırmaları başladı. Haftanın son işlem gününde çeyrek altın 890 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 585 liradan işlem görmektedir. Hem gün içerisinde hem de haftanın geneline bakıldığında ise altın fiyatlarında hareketlilik yaşandığı görülüyor. İşte canlı ve güncel rakamlar ile alış satış verileri 5 Kasım 2021 Cuma!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 503,73

SATIŞ: 523,21

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.663,00

SATIŞ: 3.727,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.717,00

SATIŞ: 3.770,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.585,02

SATIŞ: 3.655,39

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.781,00

SATIŞ: 1.844,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 890,00

SATIŞ: 911,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 559,76

SATIŞ: 559,85

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SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 5 Kasım Cuma Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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