SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 5 Kasım Cuma Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika altın fiyatları! 5 Kasım Cuma günü altın fiyatları araştırmaları başladı. Haftanın son işlem gününde çeyrek altın 890 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 585 liradan işlem görmektedir. Hem gün içerisinde hem de haftanın geneline bakıldığında ise altın fiyatlarında hareketlilik yaşandığı görülüyor. İşte canlı ve güncel rakamlar ile alış satış verileri 5 Kasım 2021 Cuma!
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 503,73
SATIŞ: 523,21
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.663,00
SATIŞ: 3.727,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.717,00
SATIŞ: 3.770,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.585,02
SATIŞ: 3.655,39
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.781,00
SATIŞ: 1.844,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 890,00
SATIŞ: 911,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 559,76
SATIŞ: 559,85