Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Emekliye en az 1736 TL! En düşük ve en yüksek Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 5.11.2021 16:09 Son Güncelleme: 5.11.2021 16:09

SON DAKİKA: Emekliye en az 1736 TL! En düşük ve en yüksek Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

SON DAKİKA: Emekliye en az 1736 TL! En düşük ve en yüksek Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye’de milyonlarca emekli Ocak ayında yapılacak zam için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam tutarlarında ise belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon oranı açıklandı. Açıklanan oran doğrultusunda en düşük emekli aylığının 1736 lira olması bekleniyor. Öte yandan Merkez’in 6 aylık enflasyon tahminine göre, emeklilerin bu yılki zam oranı yüzde 9.17 olacak. Peki, En düşük ve en yüksek Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar;

En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç para olacak? Türkiye'de milyonlarca emeklinin beklediği Ocak zammı için bekleyiş devam ediyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklanırken, emekli maaşlarına yapılacak en düşük zammın 1736 lira olacağı bekleniyor. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar;

2022 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekliler gözünü 2022 yılına çevirdi. SSK ve BAĞKUR emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Zamla ilgili detaylar da netleşmeye başlıyor.

YÜZDE 9.17 TAHMİNİ

TÜİK verilerine göre Temmuz ve Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Geriye ise 2 aylık veri kaldı. Kasım ve Aralık ayında açıklanacak olan enflasyon oranlarına göre emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli olacak.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Şu ana kadar açıklanan enflasyon oranına göre en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 508 liraya, çiftçilerde bin 567 liradan bin 993 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 2 bin 800 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 626 liradan bin 736 liraya çıkacak.

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