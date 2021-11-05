Son dakika: Fenerbahçe’nin gala gecesinden sonra dikkat çeken sözler! ’Tam bir ustalar geçidi...’

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini alan Fenerbahçe, Belçika ekibi Antwerp'i deplasmanda Mert Hakan Yandaş, Meyer ve Berisha'nın attığı gollerle 3-0 mağlup etti. Gruptaki şansını devam ettirmek isteyen Fenerbahçe'nin önünde iki zorlu maç var. Fenerbahçe'nin dünkü oyununu değerlendiren SABAH Spor yazarları maçla ilgili çarpıcı ifadeler kaleme aldı.
"KİMSENİN TAHMİN EDEMEYECEĞİ BİR İLK YARI İZLEDİK"
Sabah Spor yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası köşe yazısında oyunla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"Yeri geldikçe vurguladığım bir konu var: Futbol çok ilginç bir oyun. Cazibesi de burada yatıyor. Dün Antwerp'de kimsenin tahmin edemeyeceği bir ilk yarı izledik. Fenerbahçe üst üste attığı 2 erken golle moral kazandı. Antwerp de oyun disiplininden koptu.
"İLK YARI 5-0 BİTEBİLİRDİ"
"Üçüncü golden sonra Fenerbahçeli futbolcular iyice hırslandılar rakip de ne yapacağını şaşırmış durumdaydı. Üç gol de birbirinden güzeldi. İlk yarı rahatlıkla 5-0 gibi inanılmaz bir skorla bitebilirdi.
"OYUNU DOMİNE ETMEYE BAŞLADILAR"
"Devre arasında Antwerpli futbolcular 'Ne oluyoruz?' diye kendilerine sormuşlardır. Beklediğim gibi ikinci yarıya oyunu domine etmeye başladılar. Fenerbahçe'de skorun rahatlığıyla takım halinde topun arkasına geçip sağlam bir savunma kurgusu uygulayıp kontra atakları düşünüyordu ama takım tertibi kontra atağa uygun bir forvet yapısına sahip değildi. Kulübede bir tek Rossi vardı. O oyuna girdi iki kere kaleciyle karşı karşıya kaldı ama güçsüzlükten değerlendiremedi.
"HER ŞEY TOZPEMBE OLDU DEMEK EN BÜYÜK YANILGI OLUR"
"Sonuçta Fenerbahçe deplasmanda kazanarak gruptaki şansını devam ettirdi ama bu maç ölçü alınıp her şey tozpembe oldu demek en büyük yanılgı olur. Günümüz futbolunun istediği önemli ilkeleri yok sayarsanız o zaman istikrarlı sonuçlar alamazsınız."
"HİÇBİR TAKIMDA GÖRMEDİĞİM BİR TABLO VAR"
"Pereira, yapıya uymayan 3'lü defansta ısrar ediyor. Bunun yanında bugüne kadar hiçbir takımda, görmediğim bir tablo var. İleri uçta 3 oyuncu sürekli değişiyor, üstelikte çoğu zaman üçü birden. O zaman nasıl uyumlu bir düzen oturur? Berisha güzel bir gol attı, ilk defa hareketli ve faydalıydı. İyi bir kumaş olan ve dün de beğendiğim Meyer bugüne kadar niye ortada yoktu…"
GÜRCAN BİLGİÇ: "RİSK ALMAYI RAKİBE BIRAKTILAR"
"Devrenin üç golle bitmesiyle birlikte, maçı da bitirdi Fenerbahçe. İstediği skoru aldıktan sonra, rakibin neler yapamayacağını da anladılar. Kendi sahalarında bekleyerek, risk almayı rakibe bıraktılar. Rakiplerinin "yetersizliğini" değerlendirip, üç puanı da kaptılar."
"İlk yarıdaki skoru getiren ustalıktı. Mert Hakan ve Berisha hem gol atıp, hem asist yapan ikiliydi. Onları yöneten ise İrfan Can... Tam bir ustalar geçidi aslında."
"GECENİN SÜRPİRİZİ..."
"Ferdi ile Osayi'nin ters kanatlarda başlaması gecenin sürprizi. Enteresan olan ikisinin de gol kaçıranlar arasında olmasıydı. Ezberlediklerinin dışına çıktıkları halde, rakip kaleye koşmakta sıkıntı çekmediler. Ders veren bir ilk yarı oynadılar arkadaşlarıyla birlikte."
Antwerp grubun zayıf halkası. Kadıköy'de kaybedilen iki puan bu yüzden çok önemliydi. Bu maçta onu da anladılar. Eintracht'ın kazandığını bilerek çıktıkları maçta, grubu ilk ikide bitirmenin fırsatı da önlerindeydi. Bunu görerek oynadılar ve kazandılar.
"İLGİNÇ BİR SEÇİM VAR ORTADA"
Sosa'nın yönettiği takımdı dün Fenerbahçe. Gustavo sonrasında daha çok ve daha etkili öne doğru oynadılar. İlginç bir seçim var ortada. Brezilyalı'nın güven veren defansif duruşu karşısında, Sosa'nın topu bir an önce hücuma döndürmek isteyen hamleleri. Sosa, "riskli" sınıfına giriyor ama yanına İrfan'ı aldığında pas trafiği etkili işliyor.
Sosa, İrfan ve Mert Hakan... Aslında Emre Belözoğlu'nun üç silahşörü... Yanlarına Mesut'u da koymuşlardı. Ustalık ile mücadele yan yana geldiğinde, herkese gol attırabilirler. Berisha'nın estetik golü de bu ustalığın ördüğü tuğlalar ile geldi.
Ligdeki sıkıntılı maçlar sonrasında çok önemli bir galibiyet aldı Fenerbahçe. Pazar günü, Kadıköy'de taraftarıyla gülerek selamlaşma fırsatı yarattılar. Kriz zamanında, en doğru anda, en güzel skoru aldılar. Belki de sezonun düğmesine bastılar.
İRFAN CAN: Daha farklı bir skor olabilirdi. Rakip bizim seviyemizde değil. Sahada olmayı, gol atlayı ve attırmayı özlemişim. Yediklerime, içtiklerime dikkat ediyorum. Karşılaşmalardan önce dinlenmeme de özen gösteriyorum.
SOSA: Sonuçtan mutluyuz. İşler iyi gidince takıma öz güven veriyor. Biz sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Hocam bana güveniyor