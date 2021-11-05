Son dakika: Fenerbahçe’nin gala gecesinden sonra dikkat çeken sözler! ’Tam bir ustalar geçidi...’

İRFAN CAN: Daha farklı bir skor olabilirdi. Rakip bizim seviyemizde değil. Sahada olmayı, gol atlayı ve attırmayı özlemişim. Yediklerime, içtiklerime dikkat ediyorum. Karşılaşmalardan önce dinlenmeme de özen gösteriyorum.

SOSA: Sonuçtan mutluyuz. İşler iyi gidince takıma öz güven veriyor. Biz sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Hocam bana güveniyor