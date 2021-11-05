Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Haftanın kapanış gününde altın fiyatlarında hareketlilik! Gram, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 5.11.2021 15:06

SON DAKİKA: Haftanın kapanış gününde altın fiyatlarında hareketlilik! Gram, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

SON DAKİKA: Haftanın kapanış gününde altın fiyatlarında hareketlilik! Gram, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Son dönemde hareketli bir grafik çizen altın fiyatları, haftanın kapanış gününde de dalgalı bir grafik çiziyor. Bu noktada altın düşer mi, yükselir mi soruları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Altının fiyatlarının alış satış rakamları bu kapsamda oldukça dikkat çekerken, altının gram fiyatı 560 liradan işlem görüyor. Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 5 Kasım Cuma İşte gram altın, cumhuriyet, ata altın, yarım ve çeyrek altın fiyatları;

Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde çeyrek altın 893 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 644 liradan işlem görmektedir. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ise, altın düşer mi yükselir mi sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte canlı ve güncel rakamlar ile 5 Kasım Cuma gram altın, cumhuriyet, ata altın, yarım ve çeyrek altın fiyatları;

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI (5 KASIM CUMA)

Haftanın kapanış gününde güncel ve canlı altın fiyatları;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 505,32

SATIŞ: 524,86

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.674,00

SATIŞ: 3.722,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.703,00

SATIŞ: 3.759,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.576,19

SATIŞ: 3.646,39

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.786,00

SATIŞ: 1.841,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 893,00

SATIŞ: 915,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 560,41

SATIŞ: 560,50

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SON DAKİKA: Haftanın kapanış gününde altın fiyatlarında hareketlilik! Gram, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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