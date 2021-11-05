Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde çeyrek altın 893 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 644 liradan işlem görmektedir. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ise, altın düşer mi yükselir mi sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte canlı ve güncel rakamlar ile 5 Kasım Cuma gram altın, cumhuriyet, ata altın, yarım ve çeyrek altın fiyatları;

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI (5 KASIM CUMA)

Haftanın kapanış gününde güncel ve canlı altın fiyatları;