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Giriş Tarihi: 5.11.2021

Stat dolmadı

Stat dolmadı

Tamamı taraftara açılan 52 bin 280 kişilik Nef Stadı’nda 30 bini aşkın taraftar maçı takip etti

G.Saray Yönetimi, TFF'ye yaptığı başvuru reddedilse de tribünlerin tamamını açarken boşluklar dikkat çekti. 30 bini aşkın taraftar Nef Stadı'nda takımlarını destekledi ancak 52 bin 280 kişilik statta yönetimin beklediği ilgi olmadı. Tribünler, maç öncesinde oyunculara büyük destek verirken, son haftaların formda ismi Kerem Aktürkoğlu büyük ilgi gördü.

Halil: Başkaları da pozisyona girmeli!
HALIL Dervişoğlu, maçtan sonra "1-0 öne geçince yakaladıklarımızı değerlendirmeli, gol yememeye dikkat etmeliyiz. Hâlâ lideriz ve her şey bizim elimizde. Sadece benim pozisyona girmem önemli olmamalı. Başka oyuncular da girmeli" dedi.

Dediğini yaptı!
Fatih Terim, maçtan bir gün önce açıkladığı Lokomotiv Moskova ilk 11'inde değişikliğe gitmedi. Muslera'nın önünde Yedlin-Nelsson- Marcao-Van Aanholt dörtlüsü görev yaptı. Orta sahada Berkan ve Cicaldau'yu, Feghouli ile Morutan tamamladı. İleri uçta Halil'e Kerem destek verdi.

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