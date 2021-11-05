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Giriş Tarihi: 5.11.2021 07:18 Son Güncelleme: 5.11.2021 07:19

Ticaret Bakanlığı personel alımı tarihleri ve başvuru şartları 2021: Ticaret Bakanlığı personel alımı tercihleri ve kılavuzu

Ticaret Bakanlığı personel alımı tarihleri ve başvuru şartları 2021: Ticaret Bakanlığı personel alımı tercihleri ve kılavuzu

Ticaret Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Sözleşmeli personel alımı 3 Kasım tarihinde başladı. Başvuruda bulunmak isteyenler; ÖSYM’nin yayımladığı KPSS 2021/9 kılavuzuna göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Peki; Ticaret Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır? İşte 2021 Ticaret Bakanlığı personel alımı kılavuzu, tarihleri ve tercih işlemleri!

ÖSYM tarafından KPSS tercih kılavuzu adayların erişimine açıldı. Öte yandan; Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih işlemleri de 3 Kasım'da başladı. Adaylar, yayınlanan kılavuza göre işlemlerini gerçekleştirecekler. Bu kapsamda; Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman sona erecek? Ticaret Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte kılavuz bilgileri ve tarihleri!

KPSS 2021/9 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/9 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 03 - 08 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 08 Kasım 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/9 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini belirtilen tarih aralığında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler. T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sisteme giriş yapan adayların tercih işlemi sırasında kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Adayların, kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 6 Eylül 2020 ve 25 Ekim 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020-KPSS Lisans, 2020- KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekmektedir.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Lisans, ön lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, sözleşmeli pozisyonlar için KPSSP3 ve KPSSP93 puanı kullanılacaktır.

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Ticaret Bakanlığı personel alımı tarihleri ve başvuru şartları 2021: Ticaret Bakanlığı personel alımı tercihleri ve kılavuzu
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