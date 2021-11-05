TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini belirtilen tarih aralığında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler. T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sisteme giriş yapan adayların tercih işlemi sırasında kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Adayların, kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 6 Eylül 2020 ve 25 Ekim 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020-KPSS Lisans, 2020- KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekmektedir.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Lisans, ön lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, sözleşmeli pozisyonlar için KPSSP3 ve KPSSP93 puanı kullanılacaktır.