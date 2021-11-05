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Giriş Tarihi: 5.11.2021 15:25 Son Güncelleme: 5.11.2021 15:30

Trabzonspor'da Gervinho'nun yerine genç Norveçli! Transfer girişimleri başladı

Trabzonspor’da Gervinho’nun yerine genç Norveçli! Transfer girişimleri başladı

Trabzonspor'da sezon başında transfer edilen deneyimli yıldız Gervinho, geçtiğimiz haftalarda sakatlık yaşamış ve sezonu kapamıştı. Oyuncuyu erken kaybeden Trabzonspor'da boşalan mevki için yeni aday belirlendi. Trabzonspor, Gervinho'nun boşluğunu doldurmak adına Norveç'in Molde takımında forma giyen genç oyuncu Brynhildsen için transfer görüşmelerine başladı.

Süper Lig'in lideri ve namağlup takımı olan Trabzonspor, yaz transfer döneminde takımına kattığı oyuncularla sezona iddialı bir giriş yaptı. Gervinho, Hamsik, Bruno Peres ve Cornelius gibi oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı.

TRABZONSPOR'DA GERVİNHO YERİNE BRYNHİLDSEN

Trabzonspor'da Rize maçında bağlarından sakatlanarak oyundan çıkan Gervinho'nun yapılan tedavi sonrası sezonu kapattığı açıklanmıştı. Büyük umutlarla transfer edilen Gervinho'yu erken kaybeden Trabzonspor'da oyuncunun yerine gelecek alternatif isimler içi girişimlerini devam ettiriyor.

TRABZONSPOR'A GOLÜNÜ ATMIŞTI

Trabzonspor-Molde maçından tanıdığımız 22 yaşındaki Molde'li oyuncu Ole Brynhildsen, Trabzonspor'un radarına takılmış durumda. Süratiyle dikkat çeken Brynhildsen, forvet, sağ ve sol kanatta oynayabilen çok yönlü bir oyuncu.

Brynhildsen, Konferans Ligi eleme turundaTrabzonspor-Molde eşleşmesinin ilk maçında takımının 2. golünü kaydetmişti.

1.5 MİLYON EURO'LUK MALİYET GÖZDEN ÇIKARILDI

Gervinho'nun yerini Brynhildsen ile doldurmak isteyen Trabzonspor, oyuncunun transfer için 1.5 milyon euro'luk maliyeti gözden çıkarmış durumda. Bu sezon Molde formasıyla 32 maçta 7 gol ve 13 asist kaydeden Brynhildsen gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

TRABZONSPOR'DA CORNELİUS SEVİNCİ

Trabzonspor'da Bakasetas'ın ardından sakatlığı geçen Cornelius bugün takıma katıldı. Danimarkalı golcü Beşiktaş'a karşı oynayabilecek.

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Trabzonspor'da Gervinho'nun yerine genç Norveçli! Transfer girişimleri başladı
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