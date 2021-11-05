Trabzonspor’da Gervinho’nun yerine genç Norveçli! Transfer girişimleri başladı

Süper Lig'in lideri ve namağlup takımı olan Trabzonspor, yaz transfer döneminde takımına kattığı oyuncularla sezona iddialı bir giriş yaptı. Gervinho, Hamsik, Bruno Peres ve Cornelius gibi oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı.
TRABZONSPOR'DA GERVİNHO YERİNE BRYNHİLDSEN
Trabzonspor'da Rize maçında bağlarından sakatlanarak oyundan çıkan Gervinho'nun yapılan tedavi sonrası sezonu kapattığı açıklanmıştı. Büyük umutlarla transfer edilen Gervinho'yu erken kaybeden Trabzonspor'da oyuncunun yerine gelecek alternatif isimler içi girişimlerini devam ettiriyor.
TRABZONSPOR'A GOLÜNÜ ATMIŞTI
Trabzonspor-Molde maçından tanıdığımız 22 yaşındaki Molde'li oyuncu Ole Brynhildsen, Trabzonspor'un radarına takılmış durumda. Süratiyle dikkat çeken Brynhildsen, forvet, sağ ve sol kanatta oynayabilen çok yönlü bir oyuncu.
Brynhildsen, Konferans Ligi eleme turundaTrabzonspor-Molde eşleşmesinin ilk maçında takımının 2. golünü kaydetmişti.
1.5 MİLYON EURO'LUK MALİYET GÖZDEN ÇIKARILDI
Gervinho'nun yerini Brynhildsen ile doldurmak isteyen Trabzonspor, oyuncunun transfer için 1.5 milyon euro'luk maliyeti gözden çıkarmış durumda. Bu sezon Molde formasıyla 32 maçta 7 gol ve 13 asist kaydeden Brynhildsen gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
TRABZONSPOR'DA CORNELİUS SEVİNCİ
Trabzonspor'da Bakasetas'ın ardından sakatlığı geçen Cornelius bugün takıma katıldı. Danimarkalı golcü Beşiktaş'a karşı oynayabilecek.