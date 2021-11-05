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Giriş Tarihi: 5.11.2021 17:02 Son Güncelleme: 5.11.2021 17:02

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2021-2022 VGM burs sonuçları için gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde!

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2021-2022 VGM burs sonuçları için gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine sağlanacak olan maddi destekle ilgili olarak şimdi gözler VGM burs başvuru sonuçları ile ilgili gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 1 Kasım tarihinde sistem üzerinden alınan başvuruların 15 Kasım’da sona ereceği biliniyor. Bu noktada ise “VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü geçtiğimiz sene sonuçları 21 Kasım tarihinde erişime açmıştı. Peki, 2021 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

VGM burs başvuru sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 1 Kasım – 15 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacağı bilgisini vermişti. Bu kapsamda "VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. VGM burs başvuru sonuçları için açıklamanın 15 Kasım sonrası açıklanması bekleniyor.

VGM BURS BAŞVURUSU TARİHLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

VGM Ortaöğrenim Bursu: 15 Ekim 2021 – 30 Ekim 202

VGM Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021

VGM Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi belli olmadı. VGM burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçlarına ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak.

Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Giriş Ekranında "Ad", "Soyad", Doğum Tarihi", "Baba Adı", "T.C. Kimlik Numarası", "Kimlik Türü" alanları ile "Güvenlik Doğrulama" ve "Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklama Metni" alanları yer almaktadır. Bu alanları doldururken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

1- Bu alanda girilen bilgilerin tamamı BÜYÜK HARFLER ile doldurulmalıdır.

2- Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde sistem uyarı vererek, yanlış giriş yapılan alana sizi yönlendirecektir. Bu alanda en son alınan kimlik bilgileri kullanılmalıdır. Öğrenciye ait kimlik kartı varsa başvuru formunda nüfus cüzdanına ait bilgiler girilemez. Bu ekranda özellikle isim bilgisi girilen alanlarda isimden önce ya da sonra boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.

3- Doğum Tarihi alanında ggaayyyy, gg.aa.yyyy, gg/aa/yyyy olacak şekilde gün, ay ve yıl arasına herhangi bir şey yazılmadan giriş yapılabileceği gibi gün, ay, yıl arasına nokta (.) ya da eğik çizgi (/) eklenerek de giriş yapılabilir.

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VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2021-2022 VGM burs sonuçları için gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde!
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