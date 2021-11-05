Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yemekteyiz kim elendi, kim birinci oldu? 5 Kasım 2021 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu nasıl? İşte kazanan isim
Giriş Tarihi: 5.11.2021 19:35 Son Güncelleme: 5.11.2021 19:35

Yemekteyiz kim elendi, kim birinci oldu? 5 Kasım 2021 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu nasıl? İşte kazanan isim

Yemekteyiz kim elendi, kim birinci oldu? 5 Kasım 2021 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu nasıl? İşte kazanan isim

Gündüz kuşağı programı Yemekteyiz haftanın finaliyle ekrana geliyor. Haftalık puan durumu yarışmacılar için büyük önem taşırken 15 bin TL’lik büyük ödülün sahibi sunucu tarafından açıklanıyor. Geçen hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim Gönül Hanım oldu. Peki Yemekteyiz kim elendi, kim birinci oldu? 5 Kasım Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu nasıl? İşte yanıtı…

Tv8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz kim elendi kim birinci oldu sorusuna yanıt aranıyor. Beş yarışmacının hünerlerini sergilediği Yemekteyiz 5 Kasım 2021 Cuma günü sonuçları merakla bekleniyor. Peki Yemekteyiz kim elendi, kim birinci oldu? 5 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl?

YEMEKTEYİZ ELENEN VE BİRİNCİ OLAN İSİM KİM? 5 KASIM 2021

Birinci olan isim Emrah Karakaya oldu.

PUAN DURUMU

Yemekteyiz yarışmacılarının haftalık puan tablosu henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

Emrah Karakaya

Elvan Akduman

Cansu Ateş

Turgay Samet Kaynar

Zuhal Topal

GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim Gönül Hanım oldu. Gönül hanım aynı zamanda 15 bin TL'nin sahibi oldu.

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Yemekteyiz kim elendi, kim birinci oldu? 5 Kasım 2021 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu nasıl? İşte kazanan isim
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