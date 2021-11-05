Yemekteyiz kim elendi, kim birinci oldu? 5 Kasım 2021 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu nasıl? İşte kazanan isim

Tv8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz kim elendi kim birinci oldu sorusuna yanıt aranıyor. Beş yarışmacının hünerlerini sergilediği Yemekteyiz 5 Kasım 2021 Cuma günü sonuçları merakla bekleniyor. Peki Yemekteyiz kim elendi, kim birinci oldu? 5 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl?
Birinci olan isim Emrah Karakaya oldu.
PUAN DURUMU
Yemekteyiz yarışmacılarının haftalık puan tablosu henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Emrah Karakaya
Elvan Akduman
Cansu Ateş
Turgay Samet Kaynar
Zuhal Topal
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim Gönül Hanım oldu. Gönül hanım aynı zamanda 15 bin TL'nin sahibi oldu.