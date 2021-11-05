Yeni asgari ücret ne kadar oldu sorusu milyonlarca vatandaşın gündemini meşgul ediyor. Asgari ücretle çalışan ya da güncel durumu merak eden vatandaşlar yeni asgari ücret zammı ne kadar, belli oldu mu diye araştırıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yılın sonunda net ve brüt rakamları merak edenler; zam toplantısı ve 2022 asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacak, kaç TL zam yapılacak diye araştırma yapıyor. İşte toplantı tarihi ve güncel rakamların açıklanacağı tarih!

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücretin ne kadar olduğu henüz belli olmadı. Asgari ücret her yıl aralıkta işçi, işveren ve kamunun temsilcilerinden oluşan 15 kişiyle toplanıyor. Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran işçi sendikası (Türk-İş) ile en çok üyeyi bulunduran işveren sendikası (TİSK) 5'er üye ile temsil ediliyor. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ücret belirliyor ve bu karar kesin oluyor. Belirlenen rakam, asgari ücret olarak bir yıl boyunca uygulanıyor.