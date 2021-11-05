Yeni asgari ücret ne kadar oldu sorusu milyonlarca vatandaşın gündemini meşgul ediyor. Asgari ücretle çalışan ya da güncel durumu merak eden vatandaşlar yeni asgari ücret zammı ne kadar, belli oldu mu diye araştırıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yılın sonunda net ve brüt rakamları merak edenler; zam toplantısı ve 2022 asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacak, kaç TL zam yapılacak diye araştırma yapıyor. İşte toplantı tarihi ve güncel rakamların açıklanacağı tarih!
YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Asgari ücretin ne kadar olduğu henüz belli olmadı. Asgari ücret her yıl aralıkta işçi, işveren ve kamunun temsilcilerinden oluşan 15 kişiyle toplanıyor. Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran işçi sendikası (Türk-İş) ile en çok üyeyi bulunduran işveren sendikası (TİSK) 5'er üye ile temsil ediliyor. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ücret belirliyor ve bu karar kesin oluyor. Belirlenen rakam, asgari ücret olarak bir yıl boyunca uygulanıyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.
2022 YILINDA ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK TAHMİNİ?
Geçen yıl yüzde 21 zam yapılmıştı. Bu yıl yüzde 20 zam yapılması durumunda asgari ücret net 3 bin 390 lira olacak. Yüzde 22 zam yapılması durumunda da gelecek yıl brüt asgari ücret 4.364,50 liraya, net asgari ücret ise 3.447.50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz. Detaylı bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Toplantı tarihlerine ilişkin detaylı bir açıklama yapıldığında son gelişmeler haberimizde yer alacak.
Asgari ücret artınca neler değişecek?
İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak. Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek. Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak. İş göremezlik ödeneğinde artış yaşanacak. Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.
GEÇEN YIL ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILDI?
1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece, önceki yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmişti.