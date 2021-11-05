Zuhal Topal'ın sunduğu yemekteyiz yarışmasında haftanın birincisi merak konusu olarak Zuhal Topal'la yemekteyiz kim kazandı, bugün kim birinci oldu? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Zuhal Topal'la yemekteyiz yarışması kazananı ve diğer detaylar şöyle;
Zuhal Topal sunuculuğunda TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz son bölümde bugünkü tadım safhasının ardından yarışmacıların puanları belli oldu. Yarışmacıların tüm hünerlerini gösterdiği yarışmada Zuhal Topal ve yarışmacılardan toplamda 12 puan alan Elvan haftanın sonuncusu oldu.
Toplamda 19 puan elde Tugay ise haftayı dördüncü olarak tamamladı.Aysel ise 23 puanla büyük ödülü kaybeden bir diğer isim oldu.
Zuhal Topal'dan 7, diğer yarışmacılardan ise 22 puan alan ve toplamda 29 puana ulaşan Emrah, haftanın birincisi oldu ve 15 Bin Türk Lirası büyük ödülü almaya hak kazandı?