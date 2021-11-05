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Giriş Tarihi: 5.11.2021 20:18 Son Güncelleme: 5.11.2021 20:18

Zuhal Topal’la yemekteyiz kim kazandı? 5 Kasım Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu?

Zuhal Topal’la yemekteyiz kim kazandı? 5 Kasım Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasında haftanın kazananı, yarışmanın takipçileri tarafından merak edilerek Zuhal Topal’la yemekteyiz kim kazandı, bugün kim birinci oldu? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Haftanın kazananı 15 Bin TL’lik ödülün sahibi oldu. Merak konusu olan Zuhal Topal’la yemekteyiz kim kazandı, bugün kim birinci oldu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Zuhal Topal'ın sunduğu yemekteyiz yarışmasında haftanın birincisi merak konusu olarak Zuhal Topal'la yemekteyiz kim kazandı, bugün kim birinci oldu? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la yemekteyiz yarışması kazananı ve diğer detaylar şöyle;



Zuhal Topal sunuculuğunda TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz son bölümde bugünkü tadım safhasının ardından yarışmacıların puanları belli oldu. Yarışmacıların tüm hünerlerini gösterdiği yarışmada Zuhal Topal ve yarışmacılardan toplamda 12 puan alan Elvan haftanın sonuncusu oldu.



Toplamda 19 puan elde Tugay ise haftayı dördüncü olarak tamamladı.Aysel ise 23 puanla büyük ödülü kaybeden bir diğer isim oldu.



ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'dan 7, diğer yarışmacılardan ise 22 puan alan ve toplamda 29 puana ulaşan Emrah, haftanın birincisi oldu ve 15 Bin Türk Lirası büyük ödülü almaya hak kazandı?

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Zuhal Topal’la yemekteyiz kim kazandı? 5 Kasım Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu?
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