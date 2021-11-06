Aka Gündüz kimdir, nereli? Aka Gündüz eserleri, edebi kişiliği ve çalışmaları

Romanları, hikayeleri ve oyunlarıyla tanınan Aka Gündüz bugün ölüm yıl dönümü dolayısıyla araştırılanlar arasında yer alıyor. Eserleri ve çalışmaları yönünden araştırılan ünlü yazar; Aka Gündüz kimdir, nereli gibi sorularla mercek altına alınıyor. İşte Aka Gündüz'ün hayatı, eserleri, edebi kişiliği ve çalışmaları.

AKA GÜNDÜZ KİMDİR?

1886'da Selanik'te doğdu. Kuleli Askeri Lisesi mezunudur. Çocuk Bahçesi ve Genç Kalemler Yazarlığı, Selanik Gümrük İdaresi görevliliği, Adana İl İdare Kurulu Başkatipliği, Gazetecilik, Yazarlık, Şairlik, İleri Gazetesi Yazarlığı, Alay Gazetesi Başyazarlığı, Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi Yazarlığı, Ankara Gazeteciler Cemiyeti kurucu üyeliği, Yazarlık, TBMM IV. (Ara Seçim), V. ve VI. Dönem Ankara Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve bir çocuk babası idi. 72 yaşında vefat etti.

AKA GÜNDÜZ HAYATI

Asıl adı Hüseyin Avni Finci'dir. İlk yazılarında Enis Avni daha sonraları Aka Gündüz adını kullandı. Babası Rize'li Fincioğullarından Binbaşı İbrahim Kadri Bey'dir.

Askerlik, hukuk ve sanat öğrenimi gördü. 31 Mart'ta Hareket Ordusu'na gönüllü katıldı. Malta sürgünlerindendir. 1932-46 arasında Ankara milletvekilidir.

Alay, Çocuk Bahçesi, Genç Kalemler dergilerinde yazdı. Milli Edebiyat akımı yazarlarındandır. Sade Türkçeyi savunmuştur. Birçok eseri sinemaya uyarlanmıştır. Eserlerinde genellikle romantik bir hava sezilir. İstanbul'da gazetecilik yapmıştır. 7 Kasım 1958'de ölmüştür.

AKA GÜNDÜZ ESERLERİ

Romanları

Dikmen Yıldızı (1927)

Odun Kokusu (1928)

Tank-Tango (1928)

İki Süngü Arasında (1929)

Yaldız (1930)

Çapkın Kız (1930)

Aysel (1932)

Ben Öldürmedim (1933)

Onların Romanı (1933)

Kokain (1935)

Üvey Ana (1935)

Üç Kızın Hikâyesi (1933)

Aşkın Temizi (1937)

Çapraz Delikanlı (1938)

Zekeriya Sofrası (938)

Mezar Kazıcılar (1939)

Giderayak (1939)

Yayla Kızı (1940)

Bebek (1941)

Bir Şoförün Gizli Defteri (1943)

Eğer Aşk... (1946)

Sansaros (1946)

Bir Kızın Masalı (1954)

Hikâyeleri

Türk Kalbi

Türk'ün Kitabı (1911)

Kurbağacık (1919)

Hayattan Hikâyeler (1928),

Şiirleri

İlkbahar Şiiri

Anadolu şiiri

Oyunları

Köy Muallimi

Yarım Osman

Mavi Yıldırım

Beyaz Kahraman