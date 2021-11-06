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Giriş Tarihi: 6.11.2021 13:34

BDDK personel alımı ne zaman? 2021 BDDK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BDDK personel alımı ne zaman? 2021 BDDK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK personel alımı başvuruları yoğun ilgi görüyor. İlgili pozisyona 153 personel alımı yapılacağını duyan adaylar BDDK personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. BDDK, yazılı ve sözlü olmak üzere iki farklı sınav yapacağını duyurdu. Peki BDDK personel alımı ne zaman? 2021 BDDK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte yanıtı…

BDDK personel alımı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na giriş sınavı sonuçlarına göre, Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 153 kişi alınacak. Başvuru detayları ve şartları bu noktada araştırılıyor. Peki BDDK personel alımı ne zaman? 2021 BDDK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BDDK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Personel adayları, 5-15 Kasım 2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yapabilecek. Bu tarihlerde personel başvuruları kabul edilecek.

BDDK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Giriş sınavının yazılı aşaması, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Bilişim ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı) ve BDDK Uzman Yardımcısı kadrosu için 4 Aralık 2021 Cumartesi günü, Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı kadrosu için ise 4-5 Aralık 2021 Cumartesi-Pazar günlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar, sabah ve öğleden sonra oturumları olmak suretiyle iki kez yapılacak.

BBDK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuru yapmak için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir:

A) Genel Şartlar:

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 8'inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen;

a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

b) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,

c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmaması, şartlarını taşımak.

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 26'ncı maddesinde yer alan "Bu Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişiler, bankalarda genel müdür, genel müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar. Kurum denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlâl ettikleri ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve haklarında kanunî kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı ile geçici olarak kaldırılır. Bu kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir bankada çalıştırılamazlar" hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

8) Arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

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BDDK personel alımı ne zaman? 2021 BDDK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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